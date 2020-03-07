Левашов: «С зарплатой топ-клубов РПЛ мог бы стать президентом Богородицка»

Голкипер «Арсенала» прокомментировал слухи о том, что летом прошлого года он мог перейти в один из топ-клубов России.

Можно сказать, что одновременно все новости были правдивыми, с другой стороны, все было фейком. У нас же каждое трансферное окно людей отправляют то в «Манчестер Сити», то в «Тоттенхэм»… Вы должны знать, как рождаются слухи. В любом клубе на усиление одной позиции рассматривают минимум пять человек. Знаю, что входил в такой шорт-лист многих команд. Но ты можешь быть в списке на второй позиции, а можешь быть на пятой. А, может быть, фамилии рисуют по кругу или в строчку. Знаю, что со стороны нового тренерского штаба «Спартака» ко мне был интерес. Но ни из «Арсенала», ни агент ко мне с конкретным контрактом не подходили. Конкретики не было. Агент меня спросил перед летним трансферным окном, что я думаю по поводу интереса ко мне со стороны других клубов. Сказал, что хочу остаться в Туле. «Арсенал» и Тула для меня — не просто работа или карьера, а жизнь. Честно, возможный уход из «Арсенала» был бы для меня в любом возрасте большим стрессом. Не знаю, справился ли бы с ним. Надо трезво оценивать свои возможности и сопоставлять все «за и против». С удовольствием бы провел всю свою карьеру в «Арсенале». Если это еще совпадет с карьерой в РПЛ , то вообще скажу, что моя жизнь — сказка, песня, фантастика.