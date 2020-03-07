Черевченко: «В первом тайме мы держали контроль»

Главный тренер «Арсенала» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

Невынужденная ошибка, я не понял, что случилось. От чужой половины мяч дошел до вратаря. Грубая ошибка, но футбол без ошибок не бывает. В первом тайме мы держали контроль. Но пока мы не хорошо научились вскрывать такую насыщенную оборону, когда вся команда садится в свою штрафную. Есть над чем работать.

Когда стало понятно, что три очка не взять? Наверное, после второго гола у нас на одного игрока уже меньше было.