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Черевченко: «В первом тайме мы держали контроль»

вчера, 16:37

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

Невынужденная ошибка, я не понял, что случилось. От чужой половины мяч дошел до вратаря. Грубая ошибка, но футбол без ошибок не бывает. В первом тайме мы держали контроль. Но пока мы не хорошо научились вскрывать такую насыщенную оборону, когда вся команда садится в свою штрафную. Есть над чем работать.

Когда стало понятно, что три очка не взять? Наверное, после второго гола у нас на одного игрока уже меньше было.

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Все комментарии
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
вчера в 17:01
А во втором проиграли вчистую.
Albasin
Albasin
вчера в 16:42
Опять физрук заныл.
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