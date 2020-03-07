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Созин: «Где играть „Зениту“ и „Спартаку“ должна определить жеребьёвка»

вчера, 16:09

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о неоднозначной ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». Владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.

Нужно действовать только по регламенту, значит, нужно проводить жеребьёвку. Да, в случае с «Химками» это по какой-то причине было нарушено, но сейчас надо вернуться к регламенту. Тут нет второй стороны медали, надо жить по закону. Федун прав, место проведения матча «Зенит» – «Спартак» должна решить жеребьёвка.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
сегодня в 00:25, ред.
Как же Зенит боится играть не на нагретой бакланами арене!)))
Их латиносы то с неграм и по весне могут шипами к полю примерзнуть!)))
Footbolista
Footbolista ответил Footbolista
вчера в 21:44
Хамлю?)...даже и не думал...а пешком очень люблю ходить...
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
вчера в 21:21
Пешком, дружище, пешком...очень полезно для здоровья...и деньги на бензин не нужны...кстати как там Газпромнефть?...даром заливает?...ну хотя бы для фанов зенита?)...
Пешком Вы как нибудь сами! Хамите и даже не понимаете это! )) Вот оно воспитание Тарасовское ))
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:09
Дело не в месте проведения игры, а в сборах от матча. РФС допустил грубый ляп
в том, что, вернувшись к играм в один круг, не исправил правило, разработанное для двухкругового турнира, начиная с 1/8 финала. Федун усмотрел в недоработке РФС возможность срубить побольше деньжат в случае благоприятного жребия. Ну, пусть проведут. Как говорится, Бог не выдаст - свинья не съест.
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
вчера в 19:41
Пешком, дружище, пешком...очень полезно для здоровья...и деньги на бензин не нужны...кстати как там Газпромнефть?...даром заливает?...ну хотя бы для фанов зенита?)...
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:07, ред.
Опять представители этой провинциальной команды подняли вой, нет что бы приехать в столицу и сыграть, или боятся?
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:00
Конечно! И пусть жребий будет в итоге не благосклонен к Спартаку. То есть пусть этот матч пройдет в Питере)
112910415
112910415
вчера в 16:58
буря в стакане воды
Footbolista
Footbolista ответил Charismatic
вчера в 16:56
Зениту всегда более слабые команды подсовывают...и в еврокубках и в нашем кубке...тут вдруг на Спартак попали и уже истерика...
Charismatic
Charismatic ответил Nikola45
вчера в 16:53
Да да все видали! 7-0 кажется )))
А вылет зинки из самой легкой группы видели?)
Footbolista
Footbolista
вчера в 16:53
Стыдно за за такого перспективного чемпиона...боятся играть в Москве...прям дворовая команда...в своем дворе спокойнее)...
морозз
морозз
вчера в 16:51
Есть бомжи и есть регламент...кто победит? Думаю однозначно бомжи, которым нарушать все регламенты и футбольные законы привычно и доставляет истинное наслаждение!
Charismatic
Charismatic ответил Jeck Denielse
вчера в 16:50
Есть команда которая приносит Зениту не меньше очков ,чем придуманные вами для собственного оправдания неудачным выступлениям фарм-клубы......)))))))) В этом сезоне - 6 очков.....больше у вас нет.... Так и этого мало...хотят чтоб и из Кубка их именно Зенит выбил...при чём именно на "Открытии Арене".......))))))
Зато будет хоть немного, но честно. зинка своих судей привезет опять и будет всеми нечестными способами бороться за победу.
Jantu
Jantu
вчера в 16:47
Жеребьевку купит фердун.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
вчера в 16:47
Согласиться без боя на полуфинал в Питере?)...не смешите мои тапочки...зенит бы точно так же сопротивлялся...что он и делает...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Charismatic
вчера в 16:45
А зинка может в еврокубки вылезти без фарм-клубов и купленных матчей? Вряд ли. То что с зинкой на евроарене сделали видели все.
Есть команда которая приносит Зениту не меньше очков ,чем придуманные вами для собственного оправдания неудачным выступлениям фарм-клубы......))))))))

В этом сезоне - 6 очков.....больше у вас нет....
Так и этого мало...хотят чтоб и из Кубка их именно Зенит выбил...при чём именно на "Открытии Арене".......))))))
Kuvan
Kuvan
вчера в 16:45
Нужно играть в Сочи.
Nikola45
Nikola45 ответил Charismatic
вчера в 16:40
А зинка может в еврокубки вылезти без фарм-клубов и купленных матчей? Вряд ли. То что с зинкой на евроарене сделали видели все.
Да да все видали! 7-0 кажется )))
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
вчера в 16:39
Победит дружба...шутка)...
Дружба с шулерами из Киева и Тарасовки плохо заканчивается ))
Charismatic
Charismatic ответил Jeck Denielse
вчера в 16:39
Да тема уже изьедена до дыр.... Если б не алчность некоторых ,которым нравиться посчитывать прибыль от продажи билетов на домашнюю арену..всё было бы как всегда...по-честноку - "У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома." Повторюсь ...мне всё равно где Зенит обыграет Спартак...в Москве...в Питере...хоть в Буэнос Айресе.... Удивляют потуги некоторых влезть в еврокубки посредством лишь трёх домашних кубковых игр подряд......а не добротным выступлением в первенстве..... Надеюсь "хитрецы" будут наказаны дублем Азмуна...дублем Дзюбы...и по привычке Ребров один сам себе забросит...))))
А зинка может в еврокубки вылезти без фарм-клубов и купленных матчей? Вряд ли. То что с зинкой на евроарене сделали видели все.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska1948
вчера в 16:37, ред.
А как же прошлые Кубки разыгрывали? Такое впечатление, что Кубок России разыгрывается впервые. Или для полуфинала Зенит - СпаМ надо разработать ПЕРСОНАЛЬНЫЙ регламент?
Да тема уже изьедена до дыр....

Если б не алчность некоторых ,которым нравиться посчитывать прибыль от продажи билетов на домашнюю арену..всё было бы как всегда...по-честноку - "У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома."

Повторюсь ...мне всё равно где Зенит обыграет Спартак...в Москве...в Питере...хоть в Буэнос Айресе....

Удивляют потуги некоторых влезть в еврокубки посредством лишь трёх домашних кубковых игр подряд......а не добротным выступлением в первенстве.....

Надеюсь "хитрецы" будут наказаны дублем Азмуна...дублем Дзюбы...и по привычке Ребров один сам себе забросит...))))
Footbolista
Footbolista ответил cska1948
вчера в 16:37
Победит дружба...шутка)...
Nikola45
Nikola45 ответил cska1948
вчера в 16:37
Впервые в борьбе за Кубок России в полуфинале сошлись два титана Российского футбола: "Газ" и "Нефть"! Между которыми ещё до игры завязалась нешуточная борьба за место проведения игры. Болельщики напряглись и с замиранием сердца ждут - кто победит в этой схватке.
В регламенте четко говорится! Играют на поле команда которая провела меньше игр на домашнем поле!
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
вчера в 16:36
Не переживайте...в случае жеребьевки все равно шары нагреют газом...
Ну да из всей этой истории не видно кто пытается чем надуть! )) На АТО денег не хватает у Вражины Киевского? )) Офигеваю! Нефть дешевеет а Бензин на Лукойле дорожает ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:36
И в каком пункте регламента написано про полуфинал Зенит- Спартак?
cska1948
cska1948
вчера в 16:34
Впервые в борьбе за Кубок России в полуфинале сошлись два титана Российского футбола: "Газ" и "Нефть"! Между которыми ещё до игры завязалась нешуточная борьба за место проведения игры. Болельщики напряглись и с замиранием сердца ждут - кто победит в этой схватке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:28, ред.
Нашли кого спросить...Созина...поклонника "Спартака"...)))
Это ж он недавно отчибучил...."Главная вывеска для всей России – это сильный «Спартак»...)))))
Чинуша при должности радеющий лишь за одну команду...))))
Даже жаль его...немного...
Тяжко небось...постоянно притворяться...и строить из себя "образец непредвзятости"..)))
cska1948
cska1948
вчера в 16:28
А как же прошлые Кубки разыгрывали? Такое впечатление, что Кубок России разыгрывается впервые. Или для полуфинала Зенит - СпаМ надо разработать ПЕРСОНАЛЬНЫЙ регламент?
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
вчера в 16:27
Не переживайте...в случае жеребьевки все равно шары нагреют газом...
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
вчера в 16:23
Страшно в Москве играть?)...
А что Закон уже принят? ))
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