Созин: «Где играть „Зениту“ и „Спартаку“ должна определить жеребьёвка»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о неоднозначной ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». Владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.
Нужно действовать только по регламенту, значит, нужно проводить жеребьёвку. Да, в случае с «Химками» это по какой-то причине было нарушено, но сейчас надо вернуться к регламенту. Тут нет второй стороны медали, надо жить по закону. Федун прав, место проведения матча «Зенит» – «Спартак» должна решить жеребьёвка.
Их латиносы то с неграм и по весне могут шипами к полю примерзнуть!)))
Их латиносы то с неграм и по весне могут шипами к полю примерзнуть!)))
в том, что, вернувшись к играм в один круг, не исправил правило, разработанное для двухкругового турнира, начиная с 1/8 финала. Федун усмотрел в недоработке РФС возможность срубить побольше деньжат в случае благоприятного жребия. Ну, пусть проведут. Как говорится, Бог не выдаст - свинья не съест.
в том, что, вернувшись к играм в один круг, не исправил правило, разработанное для двухкругового турнира, начиная с 1/8 финала. Федун усмотрел в недоработке РФС возможность срубить побольше деньжат в случае благоприятного жребия. Ну, пусть проведут. Как говорится, Бог не выдаст - свинья не съест.
В этом сезоне - 6 очков.....больше у вас нет....
Так и этого мало...хотят чтоб и из Кубка их именно Зенит выбил...при чём именно на "Открытии Арене".......))))))
В этом сезоне - 6 очков.....больше у вас нет....
Так и этого мало...хотят чтоб и из Кубка их именно Зенит выбил...при чём именно на "Открытии Арене".......))))))
Если б не алчность некоторых ,которым нравиться посчитывать прибыль от продажи билетов на домашнюю арену..всё было бы как всегда...по-честноку - "У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома."
Повторюсь ...мне всё равно где Зенит обыграет Спартак...в Москве...в Питере...хоть в Буэнос Айресе....
Удивляют потуги некоторых влезть в еврокубки посредством лишь трёх домашних кубковых игр подряд......а не добротным выступлением в первенстве.....
Надеюсь "хитрецы" будут наказаны дублем Азмуна...дублем Дзюбы...и по привычке Ребров один сам себе забросит...))))
Если б не алчность некоторых ,которым нравиться посчитывать прибыль от продажи билетов на домашнюю арену..всё было бы как всегда...по-честноку - "У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома."
Повторюсь ...мне всё равно где Зенит обыграет Спартак...в Москве...в Питере...хоть в Буэнос Айресе....
Удивляют потуги некоторых влезть в еврокубки посредством лишь трёх домашних кубковых игр подряд......а не добротным выступлением в первенстве.....
Надеюсь "хитрецы" будут наказаны дублем Азмуна...дублем Дзюбы...и по привычке Ребров один сам себе забросит...))))
Это ж он недавно отчибучил...."Главная вывеска для всей России – это сильный «Спартак»...)))))
Чинуша при должности радеющий лишь за одну команду...))))
Даже жаль его...немного...
Тяжко небось...постоянно притворяться...и строить из себя "образец непредвзятости"..)))
Это ж он недавно отчибучил...."Главная вывеска для всей России – это сильный «Спартак»...)))))
Чинуша при должности радеющий лишь за одну команду...))))
Даже жаль его...немного...
Тяжко небось...постоянно притворяться...и строить из себя "образец непредвзятости"..)))