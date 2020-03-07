Созин: «Где играть „Зениту“ и „Спартаку“ должна определить жеребьёвка»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о неоднозначной ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». Владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.

Нужно действовать только по регламенту, значит, нужно проводить жеребьёвку. Да, в случае с «Химками» это по какой-то причине было нарушено, но сейчас надо вернуться к регламенту. Тут нет второй стороны медали, надо жить по закону. Федун прав, место проведения матча «Зенит» – «Спартак» должна решить жеребьёвка.