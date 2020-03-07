Иванов: «Не надо ничего ломать, менять и выдумывать в Кубке России»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Изначально планировалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако владелец московского клуба Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.
Каждый год Кубок проводился по одинаковым правилам. У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома. Тогда можно было сделать жеребьёвку и перед матчем «Торпедо» с «Химками». Не надо ничего ломать, менять и выдумывать. Давайте играть так, как всегда было. Нам с «Шинником» сделали жеребьёвку, но у нас было одинаковое количество домашних матчей. А здесь такого нет, поэтому надо продолжать так, как играли. Но как решит РФС, так и будет.