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Иванов: «Не надо ничего ломать, менять и выдумывать в Кубке России»

вчера, 15:44

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Изначально планировалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако владелец московского клуба Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.

Каждый год Кубок проводился по одинаковым правилам. У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома. Тогда можно было сделать жеребьёвку и перед матчем «Торпедо» с «Химками». Не надо ничего ломать, менять и выдумывать. Давайте играть так, как всегда было. Нам с «Шинником» сделали жеребьёвку, но у нас было одинаковое количество домашних матчей. А здесь такого нет, поэтому надо продолжать так, как играли. Но как решит РФС, так и будет.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 19:12
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 17:07
    Ломать, менять и выдумывать что-то в Кубке России это все равно что ломать, менять и выдумывать что-то в фамилии Иванов.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
    вчера в 16:49
    Свиньи опять хотят перехитрить весь футбол, чтобы проиграть Браге.
    морозз
    морозз
    вчера в 16:47
    Боятся бомжи жеребьёвки, не хотят попадать под раздачу в Москве, хотя шансы 50 на 50 и не надо лить слёзы!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:31
    Очень логичные слова. Даже если что-то вновь не прописано в регламенте, нужно делать так, как было ДО начала розыгрыша...
    Nikola45
    Nikola45
    вчера в 16:20
    Леня Киевский самый умный! Еще предложит в 21 сыграть! В Тарасовке не привыкать в эту игру играть! ))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:18
    Верно глаголит Гриша!!!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:15, ред.
    Похоже, что Федун уже приготовил монетку с орлами с обеих сторон на случай жеребьёвки.
    serh62
    serh62
    вчера в 16:12
    все верно. нужно отталкиваться от того, какой был регламент при одной игре,такой и нужно соблюдать. спартаковцы вечно везде бузят.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:11
    Нужно следовать правилам.
    leopit
    leopit
    вчера в 15:54
    Как же мелочен Нультрофеич Спартаков.....Рыба тухнет с головы!
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