Иванов: «Не надо ничего ломать, менять и выдумывать в Кубке России»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Изначально планировалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако владелец московского клуба Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.