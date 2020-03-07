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«Ливерпуль» может оформить чемпионство в матче с «Ман Сити»

вчера, 18:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль05.04.2020 в 18:30 Не начался

«Ливерпуль» в игре 29-го тура АПЛ обыграл «Борнмут».

Таким образом, «красным» осталось выиграть три встречи для гарантированного чемпионства. Мерсисайдцы (82 очка) опережают «Ман Сити» на 25 баллов, имея на два сыгранных матча больше.

«Ливерпуль» в ближайших трех турах сыграет с «Эвертоном», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Таким образом, во встрече с «горожанами» мерсисайдцы могут стать чемпионами впервые за 30 лет. Это может произойти и раньше, если «Ман Сити» будет терять очки.

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Все комментарии
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил DXTK
вчера в 21:39
Жпль,что таких как ты нельзя тут оскорблять
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил Майкл59ru
вчера в 21:38
Сам ты липовый
Kuvan
Kuvan
вчера в 19:55
Удачи!
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 19:54
тогда лишь удачи
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 19:53
Надеюсь к этому времени коронавирус доберётся и до Англии и никто не придёт порадоваться за липовых чемпионов)
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 19:31
Информация для срача....
DXTK
DXTK
вчера в 19:30
оливера 12 игроком за ливерпуль
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:28
Матч с Сити в гостях, уж лучше оформить на Энфилде, там было бы больше эмоций
ДСА
ДСА
вчера в 19:19
Так и должно быть.
112910415
112910415
вчера в 19:06
это было бы красиво
даже слишком красиво !
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