«Ливерпуль» может оформить чемпионство в матче с «Ман Сити»

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вчера, 18:57

«Ливерпуль» в игре 29-го тура АПЛ обыграл «Борнмут».

Таким образом, «красным» осталось выиграть три встречи для гарантированного чемпионства. Мерсисайдцы (82 очка) опережают «Ман Сити» на 25 баллов, имея на два сыгранных матча больше.

«Ливерпуль» в ближайших трех турах сыграет с «Эвертоном», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Таким образом, во встрече с «горожанами» мерсисайдцы могут стать чемпионами впервые за 30 лет. Это может произойти и раньше, если «Ман Сити» будет терять очки.