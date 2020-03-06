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Президент «Урала»: «Хотели сыграть с „Шинником“ в Екатеринбурге»

вчера, 22:40
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал04.03.2020 в 18:30 Матч перенесен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС провести матч 1/4 финала Кубка России с «Шинником» в Химках.

РФС нас заверил, что средства перечислят, что «Шинник» с нами обязательно рассчитается, мы ни с кем еще не связывались по этому вопросу. Мы были готовы играть и в Ярославле, но не на таком поле, на нем нельзя было играть, футболисты могли получить травмы.

 Мы хотели сыграть в Екатеринбурге. Говорили, что, если до 13 марта нам не компенсируют расходы на поездку в Ярославль, будем настаивать на том, чтобы матч провели в Екатеринбурге или он вообще не состоялся. Теперь Химки, значит, полетим еще раз.

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Jantu
Jantu
вчера в 22:48
Не справедливо.
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