Президент «Урала»: «Хотели сыграть с „Шинником“ в Екатеринбурге»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС провести матч 1/4 финала Кубка России с «Шинником» в Химках.

РФС нас заверил, что средства перечислят, что «Шинник» с нами обязательно рассчитается, мы ни с кем еще не связывались по этому вопросу. Мы были готовы играть и в Ярославле, но не на таком поле, на нем нельзя было играть, футболисты могли получить травмы.

Мы хотели сыграть в Екатеринбурге. Говорили, что, если до 13 марта нам не компенсируют расходы на поездку в Ярославль, будем настаивать на том, чтобы матч провели в Екатеринбурге или он вообще не состоялся. Теперь Химки, значит, полетим еще раз.