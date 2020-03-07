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Розыгрыш Серии А могут остановить из-за коронавируса

вчера, 20:26

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сезон в Серии А может быть приостановлен из-за распространения коронавируса:

Существует возможность сценария, при котором будет приостановлен чемпионат, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус. Примем все меры для защиты спортсменов. Ничего нельзя исключать. Однако и предполагать тоже нельзя. Мы это не способны спрогнозировать.

Матчи без зрителей не является идеальным вариантом решения проблемы. Поведение некоторых президентов клубов вредит нашему футболу. Ведут к гибели нашего спорта те, кто думает о собственных интересах.

Напомним, что до 3 апреля все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей. 

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Жека10
сегодня в 00:43
как бы ваш Кабинетус (тот который в Турине разумеется),сыграл на 1 матч больше.А по поводу ЛЕ уж ваша корова бы лучше помалкивала. Кабинетус в Лионе уже показал свой класс ага.Да и далеко не факт ещё что Лион ответку сольёт.Так что вы уж за своими там следите
Я не болею за Ювентус. Раньше из года в год Ювентус был машиной типа Баварии, побеждавшей почти всех соперников (ключевое слово - почти). Сейчас Ювентус сильно сбавил. Но если вы ТАКОМУ сопернику без борьбы сольёте - это будет всем позорам позор.
Жека10
Жека10 ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 00:32
Кое-какой клуб так позорно облажался, как даже раньше не лажал. Наняли топ-тренера, на фоне невнятной игры Ювентуса захватили лидерство, а потом всё пропало, и упустили даже 2 место! И вместо того чтобы сидеть тихо и готовиться к решающим битвам с Лацио и Ювентусом, они занялись сутяжничеством и войной с собственной лигой. Сказочный клуб. Да и в ЛЕ ничего не гарантированно. Лудогорцы-Партизаны-Рапиды закончились. BWOAH BWOAH.
как бы ваш Кабинетус (тот который в Турине разумеется),сыграл на 1 матч больше.А по поводу ЛЕ уж ваша корова бы лучше помалкивала.
Кабинетус в Лионе уже показал свой класс ага.Да и далеко не факт ещё что Лион ответку сольёт.Так что вы уж за своими там следите
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:09
РПЛ тоже надо остановить !
Заратустра
Заратустра
вчера в 23:26
Чемпионат Англии тоже нужно остановить! Нельзя допустить распространение коронавируса и чемпионства Ливерпуля!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:23
как бы этой остановки не хотелось, безопасность прежде всего
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Шишанутый
вчера в 21:23
Правельное решенее. Надо останавливать все игры пока не покончат с этой заразой.
Мне понравилась шутка - " От коронавируса умерло 2000 человек и весь мир готов надеть маски ! Спидом болеет около 3-х миллионов и никого не заставишь надеть презервативы ! " )))))))))))))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 20:49
Кое-какой клуб так позорно облажался, как даже раньше не лажал. Наняли топ-тренера, на фоне невнятной игры Ювентуса захватили лидерство, а потом всё пропало, и упустили даже 2 место! И вместо того чтобы сидеть тихо и готовиться к решающим битвам с Лацио и Ювентусом, они занялись сутяжничеством и войной с собственной лигой. Сказочный клуб.

Да и в ЛЕ ничего не гарантированно. Лудогорцы-Партизаны-Рапиды закончились. BWOAH BWOAH.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:45
Правельное решенее. Надо останавливать все игры пока не покончат с этой заразой.
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