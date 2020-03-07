Розыгрыш Серии А могут остановить из-за коронавируса

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сезон в Серии А может быть приостановлен из-за распространения коронавируса:
Существует возможность сценария, при котором будет приостановлен чемпионат, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус. Примем все меры для защиты спортсменов. Ничего нельзя исключать. Однако и предполагать тоже нельзя. Мы это не способны спрогнозировать.
Матчи без зрителей не является идеальным вариантом решения проблемы. Поведение некоторых президентов клубов вредит нашему футболу. Ведут к гибели нашего спорта те, кто думает о собственных интересах.
Напомним, что до 3 апреля все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей.
Кабинетус в Лионе уже показал свой класс ага.Да и далеко не факт ещё что Лион ответку сольёт.Так что вы уж за своими там следите
Кабинетус в Лионе уже показал свой класс ага.Да и далеко не факт ещё что Лион ответку сольёт.Так что вы уж за своими там следите
Да и в ЛЕ ничего не гарантированно. Лудогорцы-Партизаны-Рапиды закончились. BWOAH BWOAH.
Да и в ЛЕ ничего не гарантированно. Лудогорцы-Партизаны-Рапиды закончились. BWOAH BWOAH.