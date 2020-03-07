МакАртур: «„Кристал Пэлас“ показывает свой лучший результат в АПЛ»

Полузащитник «Кристал Пэлас» поделился мнением об атмосфере в своей команде.

С тех пор, как я пришел в эту команду, я не видел лучшей раздевалки, чем эта. Дружеский стеб — это хорошо, мы прекрасно ладим. Если нужно кого-то подбодрить, мы обязательно это делаем. Все эти вещи важны, чтобы иметь хорошую атмосферу в раздевалке.