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МакАртур: «„Кристал Пэлас“ показывает свой лучший результат в АПЛ»

вчера, 15:47

Полузащитник «Кристал Пэлас» Джеймс МакАртур поделился мнением об атмосфере в своей команде.

С тех пор, как я пришел в эту команду, я не видел лучшей раздевалки, чем эта. Дружеский стеб — это хорошо, мы прекрасно ладим. Если нужно кого-то подбодрить, мы обязательно это делаем. Все эти вещи важны, чтобы иметь хорошую атмосферу в раздевалке.

Считаю, что мы показываем очень хорошую статистику. Мы на очень хорошей позиции в таблице, «Пэлас» показывает свой лучший результат в АПЛ.

«Кристал Пэлас» после 28 туров занимает 12 строчку в таблице АПЛ. В прошлом туре команда обыграла «Брайтон».

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