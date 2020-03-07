Хоу: «„Борнмут“ пропускал после своих ошибок и прессинга „Ливерпуля“»

Главный тренер «Борнмута» поделился мнением о поражении во встрече 29-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:

Мы старались. Хорошо начали матч и опасно выглядели на контратаках. Оба мяча «Ливерпуль» забил после прессинга, когда мы выходили из обороны в атаку. Мы владеем мячом, а через несколько секунд пропускаем.

Потеря Стива Кука был важным моментом для нас. Биллинг с трудом в концовке передвигался на поле. Из-за этого не смогли навалиться на «Ливерпуль» со всеми силами.

В последних шести матчах мы заметно прогрессируем. Есть улучшения. Это придает уверенности в оставшейся части сезона.