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Хоу: «„Борнмут“ пропускал после своих ошибок и прессинга „Ливерпуля“»

вчера, 19:08
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу поделился мнением о поражении во встрече 29-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:

Мы старались. Хорошо начали матч и опасно выглядели на контратаках. Оба мяча «Ливерпуль» забил после прессинга, когда мы выходили из обороны в атаку. Мы владеем мячом, а через несколько секунд пропускаем.

Потеря Стива Кука был важным моментом для нас. Биллинг с трудом в концовке передвигался на поле. Из-за этого не смогли навалиться на «Ливерпуль» со всеми силами.

В последних шести матчах мы заметно прогрессируем. Есть улучшения. Это придает уверенности в оставшейся части сезона.

Ранее об игре высказался наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп

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