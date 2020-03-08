Рубашко: «Прогресс налицо, по игре „Сочи“ уже похож на мобильный кулак»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу команды над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ .

Видно единое целое, новички вписываются, ребята чувствуют друг друга, стараются помогать друг другу на поле. Прогресс налицо, видно, что по игре команда уже похожа на мобильный кулак, который способен ударить и не раз.

Давно ждали победу, заслуживали ее, что-то нам мешало победить. Хороший матч получился против сильного соперника — команда выглядела хорошо, создала моменты. Это преодоление психологического барьера, для нас это было большое дело. Где-то нервничали, где-то что-то не получалось, дай бог, что все будет нормально и мы сможем показать наши способности.