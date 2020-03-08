Рубашко: «Прогресс налицо, по игре „Сочи“ уже похож на мобильный кулак»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу команды над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ.
Видно единое целое, новички вписываются, ребята чувствуют друг друга, стараются помогать друг другу на поле. Прогресс налицо, видно, что по игре команда уже похожа на мобильный кулак, который способен ударить и не раз.
Давно ждали победу, заслуживали ее, что-то нам мешало победить. Хороший матч получился против сильного соперника — команда выглядела хорошо, создала моменты. Это преодоление психологического барьера, для нас это было большое дело. Где-то нервничали, где-то что-то не получалось, дай бог, что все будет нормально и мы сможем показать наши способности.