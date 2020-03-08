Слуцкий рискует вылететь из РПЛ

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сегодня, 19:15

На «Соккер.ру» — о футбольном бедствии. «Рубин» еще разгонится, но потеряны критически важные очки.

За вылет. Плохая игра в футбол

У «Рубина» всего 4 победы – показатель аутсайдера. У казанцев столько же ничьих, как у «Краснодара» — вместе лидируют по мировым, часто теряли очки, рискуя проиграть и теряя надежду победить. По голам «Рубин» вообще последний в чемпионате России, к этому еще вернемся. Обводки ничего не дают, стиля у команды нет. Шаронов даже сильнее пытался найти команде почерк, но вместе со Слуцким пытаются поставить футбол первым номером – больше владеют мячом, играют в короткий пас. Но ведь между штрафными, без обострения.

Против. Главный тренер Слуцкий

Леонид Викторович уехал на Запад не потому, что не мог бы возглавить «Зенит» — еще до Семака, или не смог бы пришвартоваться в «Краснодаре», где Мусаев менее опытный. Уехал, чтобы опробовать себя. Не получилось, ведь итог одинаковый – два увольнения. Слуцкому нельзя вылетать, ведь именно под него выделят деньги спонсоры, если «Рубин» выживет и поставят задачу вернуть Казань на карту еврокубков. Наставник – причина, почему команда может преобразиться. Опытный Леонид Викторович привык в ЦСКА к неудачным отрезкам, но реагировать умеет.

За вылет. Календарь матчей РПЛ

Вот только ни один тренер не заставит нынешний «Рубин» обыграть «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА , «Ростов» и «Спартак», если эти пять соперников сыграют в свою силу. Коллектив Слуцкого по смыслу отличается от команды Бердыева – неудачно пытаются держать мяч, а не играют от обороны, и являются молодыми, а не опытными мастерами. Казанцы стали мягче, поэтому наличие в календаре выездов в Тулу и Екатеринбург – плохая новость. Из оставшихся соперников нет ни одного, кого можно назвать аутсайдером по сравнению с «Рубином».

Против. Амбиции молодого состава

Уремовичу, Плиеву и Зуеву по 23 года, Коновалову – 24, Данченко – 25, а Давиташвили вообще 19. Этим ребятам важно заработать себе репутацию. Хотя бы реноме молодых ребят, которые не сдались и сохранили место в высшей лиге. А вот если вылетят – то цена упадет, интерес будет от новичков РПЛ , не от команд, которые ведут серьезную борьбу. Хотелось бы увидеть полную отдачу не только от опытного Дюпина, но и от игроков других линий, помимо вратарской. Пока же амбиции футболистов работают против команды – нарываются на лишние карточки и рвение оборачивается пропущенными мячами.

За вылет. Грубейшие ляпы защиты

Дело не в количестве пропущенных мячей – до 21 матча у них было столько же результативных ошибок в защите, как у «Спартака», а в объеме моментов и ошибок. Защитники «Рубина» весь сезон старательно привозят моменты, просто у Дюпина 88 сэйва, это рекорд сезона. Добавьте сюда 216 ударов соперников мимо – получите полную картину деградации некогда эталонного в защите клуба. У своих ворот «Рубин» играет неправильно. Против «Крыльев Советов» нарывались на два пенальти – разок простил судья, а во втором случае повезло, что был офсайд до явного фола. Но бардак есть, Слуцкий ничего не улучшил. Пропускают мало и не вовремя, но без Дюпина у них могла быть самая пропускающая защита сезона.

Против. Грехи прямых конкурентов

Вот это наверняка спасет, причем даже ничего не придется делать. Даже если «Рубин» будет редко набирать очки, даже если будет мало побед до конца сезона, если «Ахмат», «Сочи», «Тамбов» или «Оренбург» начнут выступать еще хуже – собирая поражение к поражению, то в итоге казанцам хватит парочки побед и ничьих, чтобы попасть в зону стыковых матчей. С другой стороны, ни у кого в списке нет такого вялого футбола, как у «Рубина». Поскольку «Сочи» достался Федотову, то теперь даже у них футбол интереснее, чем у казанцев – причем намного, ведь состав-то у южан круче. Команда у Слуцкого играет по лекалам 90-х, сейчас такой стиль зайдет, если речь о коллективе в духе чемпионского «Лестера», и то – старая школа сработает в виде исключения.

За вылет. Отсутствие лидеров в атаке

У «Крыльев Советов» был Соболев, его заменил Попович – два гола Дениса принесли команде четыре очка, что и позволило обойти казанцев. У «Рубина» появился Игнатьев, в двух поединках был незаметным, не открывался, а во втором матче вообще провалился – ни одного удара за полный матч, ни одной обводки, всего 14 касаний мяча, причем лишь два – в чужой штрафной. Лучшим снайпером «Рубина» является Евгений Марков с 4 голами, а звание лучшего ассистента оспаривают Данченко, Могилевец и Подберезкин, у каждого по две результативные передачи. Нет в списке Кварацхелии, нет Давиташвили. Если Игнатьев и названные ребята не заиграют, то одними проходами Данченко «Рубин» никого у чужих ворот не испугает.

Мнение читателей. «Рубин» Слуцкого покинет РПЛ ?

Разве может команда, которая с 2003 года играет в высшем футбольном дивизионе, вылететь? Еще как – вылетало «Динамо», хотя до этого держалось 24 сезона подряд. Вылетали «Крылья Советов», чья серия насчитывала 22 года. У «Торпедо» и «Ростова» были длительные периоды игры в высшем обществе, а потом они вылетали. «Алания» вообще распалась, хотя даже чемпионство брала, как и казанцы.

«Рубин» может стать вторым клубом с золотыми медалями в прошлом, который вылетит, поскольку Слуцкий пока подошел к решению сложной задачи с наивностью, которая ему не мешала в ЦСКА , где были Гинер, Бабаев и жесткие опытные футболисты. Там было горе от ума, а в таких командах, как «Халл Сити», «Витесс» или «Рубин» нужен простой жесткий подход. Пока у Леонида Викторовича даже приказы неправильные.

И «Тамбов» был в миллиметрах от победы, и «Крылья Советов», хотя в концовке ожидаемо просели, три очка заслужили, ведь реализовали свой момент и понимали задачу. Молодой «Рубин» не понимает, что они в шаге от последнего места. Казанцы рискуют вылететь, ведь «Сочи» и «Ахмат» точно не рассчитывают на ФНЛ . А «Тамбов», «Крылья Советов» и «Оренбург» готовы сопротивляться, да и футбол показывают приличный.