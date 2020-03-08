Пиоли: «Я хочу, чтобы мы были более решительны в определенных моментах»

Главный тренер «Милана» в общении с DAZN прокомментировал поражение в матче с «Дженоа», состоявшемся в рамках 26-го тура Серии А.

Не могу сказать, что мы не играли, потому что мы делали это, но из 22 наших ударов по воротам лишь несколько были в створ. Я хочу, чтобы мы были более решительны в определенных моментах. К тому же мы сделали ошибки и пропустили два гола. Если мы пропускаем, когда в штрафной площади больше игроков «Милана», чем футболистов соперника, значит, у нас неправильное отношение к делу.