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Пиоли: «Я хочу, чтобы мы были более решительны в определенных моментах»

сегодня, 20:00
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в общении с DAZN прокомментировал поражение в матче с «Дженоа», состоявшемся в рамках 26-го тура Серии А.

Не могу сказать, что мы не играли, потому что мы делали это, но из 22 наших ударов по воротам лишь несколько были в створ. Я хочу, чтобы мы были более решительны в определенных моментах. К тому же мы сделали ошибки и пропустили два гола. Если мы пропускаем, когда в штрафной площади больше игроков «Милана», чем футболистов соперника, значит, у нас неправильное отношение к делу.  

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Все комментарии
renamed 20
renamed 20
сегодня в 20:16
А я хочу лишь одного, что бы тебя в след за Бобаном в отставку отправили. Спасибо нашим легендам за очередное бредовое назначение тренера.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:10
А я хочу, чтоб интер с миланом расформировали. Одни картоновирус занесли из-за хозяина-китайца, вторые бесят своей никчемностью, после закрытия кабинетов Берла. Аха-ха)
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