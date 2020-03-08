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Жиру: «Хотел перейти в „Интер“, но „Челси“ меня не отпускал»

сегодня, 15:42

Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что минувшей зимой хотел перейти в «Интер», но его не отпустили.

Я видел себя в другом месте, я перенес шесть сложных месяцев в «Челси». Попытался сделать все, чтобы уйти. «Интер» был в приоритете у меня, контакты также были с «Лацио» и «Тоттенхэмом». Но «Челси» не отпускал.

Это был не мой выбор. В итоге тренер пообещал мне больше игрового времени, что и случилось. Очень хочется попасть на Евро-2020. Расстроюсь, если меня не вызовут в сборную Франции. Надеюсь, что моя игра за «Челси» убедит тренера.

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:19
в сборную не возьмут, нет голов нет сборной!
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