Рой Кин похвалил Гилмора за игру в матче с «Ливерпулем»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» в разговоре со Sky Sports высказался о полузащитнике «Челси» . По словам Кина, Гилмор отлично сыграл в матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Когда игра началась, я буквально встал со своего места, что я делаю редко, и подумал: «Кто этот парень в полузащите?» Есть определенные характеристики, которые ты хочешь видеть в хавбеке: качество работы с мячом, игровой интеллект, самообладание. [В матче с «Ливерпулем»] у него было всё вышеперечисленное. Это лучшее выступление, которое я видел за долгое, долгое время.