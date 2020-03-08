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Рой Кин похвалил Гилмора за игру в матче с «Ливерпулем»

сегодня, 17:33

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в разговоре со Sky Sports высказался о полузащитнике «Челси» Билли Гилморе. По словам Кина, Гилмор отлично сыграл в матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Когда игра началась, я буквально встал со своего места, что я делаю редко, и подумал: «Кто этот парень в полузащите?» Есть определенные характеристики, которые ты хочешь видеть в хавбеке: качество работы с мячом, игровой интеллект, самообладание. [В матче с «Ливерпулем»] у него было всё вышеперечисленное. Это лучшее выступление, которое я видел за долгое, долгое время.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:46
Похвала Кина дорого стоит)
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