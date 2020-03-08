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Тренер «Бетиса» Руби: «Мы должны сыграть идеально, чтобы обыграть „Реал“»

сегодня, 14:54
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился 1-й тайм

Главный тренер «Бетиса» Руби поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Реала» в рамках 27-го утра Примеры.

Мы все знаем, что в этой Лиге есть две или три команды, которые сложнее победить, чем остальные. Но сейчас я не вижу больше трудностей, чем в матчах против «Мальорки» или «Валенсии». То есть все матчи тяжелые. Мы знаем, что мы должны сделать все идеально, чтобы обыграть «Реал», и то, что к нам приедет отличная команда с отличными игроками, не пугает нас. Мы провели матчи против «Атлетико» и «Барселоны», где мы не набрали очков, но команда показала, что могла выиграть эти матчи.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:11
Можно попробовать.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 16:12
В природе идеальны только фантазии!
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