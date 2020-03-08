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Защитник «Ниццы» Сарр: «Дольберг — хладнокровный убийца у чужих ворот»

сегодня, 13:57
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Защитник «Ниццы» Маланг Сарр высоко отозвался об игре своего одноклубника Каспера Дольберга. 22-летний датский форвард принес «Ницце» волевую победу в матче Лиги 1 с «Монако» (2:1), оформив дубль.

Он этого заслуживает, потому что работает как сумасшедший. Этот успех — награда для него. Все знают, что ему не нужно 50 моментов, чтобы забить. Что он еще раз доказал. Он хладнокровный убийца у чужих ворот. Когда он забивает, он спокоен. Для его возраста это не характерно. В мире не особо много таких нападающих. Нам повезло.

Дольберг является лучшим бомбардиром «Ниццы» в текущем сезоне, имея в активе 11 забитых голов.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:11
11в 23-х играх неплохо, но на "хладнокровного убийцу" пока не тянет.
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