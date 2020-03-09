«Лилль» обыграл «Лион» и приблизился к зоне Лиги чемпионов

«Лилль» победил «Лион» в игре 28-го тура чемпионата Франции. «Доги» набрали 49 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Лион» пребывает на седьмой строчке (40 баллов).
Лилль, стадион Пьер Моруа
«Лилль» — «Лион» 1:0 (1:0)
Гол: Реми 33
«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Брадарич, Ренату Санчеш, Андре, Иконе (Сумаре 83), Бамба (Мандава 90+3), Реми (Гайтан 79), Осимхен
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
«Лион»: Лопеш, Андерсен, Марсело, Денайе (Траоре 68), Дюбуа, Тусар (Какере 79), Бруно, Ауар (Мартен 62), Корне, Дембеле, Токо Экамби
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Реми 45+1, Токо Экамби 57, Траоре 70, Тусар 78
Судья: Бастьен Бенуа.
Напомним, что ранее «Ренн» разгромил «Монпелье» в матче 28-го тура Лиги 1.