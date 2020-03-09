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«Лилль» обыграл «Лион» и приблизился к зоне Лиги чемпионов

сегодня, 00:59
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«Лилль» победил «Лион» в игре 28-го тура чемпионата Франции. «Доги» набрали 49 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Лион» пребывает на седьмой строчке (40 баллов).

Лилль, стадион Пьер Моруа

«Лилль» — «Лион» 1:0 (1:0)
Гол: Реми 33

«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Брадарич, Ренату Санчеш, Андре, Иконе (Сумаре 83), Бамба (Мандава 90+3), Реми (Гайтан 79), Осимхен
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Лион»: Лопеш, Андерсен, Марсело, Денайе (Траоре 68), Дюбуа, Тусар (Какере 79), Бруно, Ауар (Мартен 62), Корне, Дембеле, Токо Экамби
Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Реми 45+1, Токо Экамби 57, Траоре 70, Тусар 78

Судья: Бастьен Бенуа.

Напомним, что ранее «Ренн» разгромил «Монпелье» в матче 28-го тура Лиги 1.

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Все комментарии
Illuha
Illuha
сегодня в 09:35
Лилль с победой!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:09
Поздравляю!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:48
Лилль должен попасть в Лигу Чемпионов.
beefs
beefs
сегодня в 06:31
Так было задумано...
ОПС
ОПС
сегодня в 05:17
Не неожиданно
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