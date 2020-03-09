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«Реал» проиграл «Бетису»

сегодня, 00:55
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» уступил «Бетису» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (56) располагается на втором месте, «Бетис» (33) — 12-й.

Севилья, стадион Бенито Вильямарин

«Бетис» — «Реал» 2:1 (1:1)
Голы: Сидней 40, Тельо 82Бензема 45+3 (пенальти)

«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Бартра, Сидней, Морено (Педраса 77), Хоакин (Тельо 66), Гонсалес Эстрада (Родригес 73), Гуардадо, Каналес, Фекир, Морон Гарсия
Главный тренер: Руби.

«Реал»: Куртуа, Габриэль Милитао, Варан, Рамос, Марсело (Менди 60), Каземиро, Лукас, Модрич (Вальверде 79), Кроос (Мариано Диас 69), Винисиус Жуниор, Бензема
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Марсело 55, Гуардадо 74

Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.

Напомним, что вчера «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:34
Положительно! Бербер стабилен. ))
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:20
Реал готов слить чемпионат даже одной из самых слабых версий Барселоны в XXI веке)
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 10:57
Для меня это прогнозируемая потеря
Columb
Columb
сегодня в 10:16
Бетис сильнее.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил sash71
сегодня в 10:04
А как Хоакин залажал?! Ммм, такой момент запорол. Быть бы голу =)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:01, ред.
Ну что тут сказать. Можно только поаплодировать "Браво"! =D

П.С. Я в вас не сомневался сливки =D
Red blu
Red blu
сегодня в 09:44
На Реал все настраиваются как на последний бой, Бетис не исключение.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:39
без левого пенальти никуда. У Барселоны хоть пеналь по делу был
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 09:39
все по делу!как и планировалось!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:34, ред.
Рано расслабились. Барса будет чемпионом.
DanilSh 1
DanilSh 1
сегодня в 08:44
Да, Реал полное дно!
Никакой организации игры. Все ходят пешком. Смотреть такие нудные игры не хочется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:33
Через неделю Реал в Манчестере с ЛЧ попрощается - будет проще в чемпионате...

В оставшихся 11-ти играх чемпионата из первой пятёрки играть только с Хетафе...и то дома..

А вообще ужасный месяц выдал Зидан....
Поражения Реал Сосьедаду...Леванте...Мансити...Бетису....
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:20
Кто бы ни выиграл Ла Лигу в этом сезоне - чемпиен будет липовым. Ни одна команда не достойна титула. Таких днищавых Реала и Барсу я не помню. Помню по отдельности, но чтобы сразу оба два - нет.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 08:14
уволить физрука со своими навесами, пусть в юве идет, там как раз роналду, и бревно пусть своё прихватит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:55
Реал похоже поплыл
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:54
Круто.Реалу в этом году не стать чемпионом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:43
Реалу даже пенальти не помогают...
sash71
sash71
сегодня в 07:37
Бетис играл выше своих возможностей. Каждый игрок команды отработал на 120%
sash71
sash71 ответил nikoladolgov
сегодня в 07:36
Арабского физрука пора увольнять !
Чего ж так ? Он же как никак трижды подряд приводил Реал к победам в ЛЧ
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:26
Это ж надо
cska minus
cska minus
сегодня в 07:15
Спасибо маргариновым за счастливое детство.
Тага Дага
Тага Дага ответил 95-shishani-95
сегодня в 07:13
И неделю назад был таким же, просто барса тупо сыграла! Проиграла из-за месси и грязманна. Зидан начал какие-то тупые изменения в составе где-то после Суперкубка! Моуриньо многих на место поставил бы! Насчёт Лопетеги не уверен. Боюсь, что этот тупой Перес пригласит Почеттино. Этот трус не нужен Реалу, лучше Моуриньо вернуть!
    sir_Alex
    sir_Alex ответил nikoladolgov
    сегодня в 06:59
    Арабского физрука пора увольнять !
    Уже скоро придёт новый физрук! 😁😂😄
    FC Barcelona twitter
    FC Barcelona twitter ответил h_a_k_k_e_r
    сегодня в 06:56
      bn20
      bn20
      сегодня в 06:47
      Бетис на классе отобрал три очка.
      bn20
      bn20
      сегодня в 06:45
      не понятно радость бобел барсы, сами то хуже играют и обыграли реал соседадь с помощью судьи и в эль классико проиграли.
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 06:45
      Недолго Реал в лидерах продержался.
      Vector-B B
      Vector-B B ответил 95-shishani-95
      сегодня в 06:32
      Во время этих побед был лучший игрок в составе, который принёс эти победы своими голами! Но тупой Перес надумал, продать Роналду, и сделать акцент на (ВНИМАНИЕ! Прошу не умерать от смеха) Бэйла!!! Вследствие этого, Роналду забивает голы за Ювентус, а Бэйл играет в гольф.
      Здарова,да тут дело даже не в продажи Рона а в покупках бесполезных и не желании избавлятся от игроков без мотивации ,бейл,марсело,бензема,модрич,нужна новая кровь это понятно
      Gallardo10
      Gallardo10
      сегодня в 06:27
      Какое чудесное утро! Кто то там лаял что 23ный клуб выйдет на первое место, но их отправили на их законное второе место! Так держать!
      Твой кошмар
      Твой кошмар
      сегодня в 06:04
      Как раз настоящий Реал выиграл, а подделка проиграла.
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