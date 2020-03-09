«Реал» проиграл «Бетису»

«Реал» уступил «Бетису» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (56) располагается на втором месте, «Бетис» (33) — 12-й.
Севилья, стадион Бенито Вильямарин
«Бетис» — «Реал» 2:1 (1:1)
Голы: Сидней 40, Тельо 82 — Бензема 45+3 (пенальти)
«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Бартра, Сидней, Морено (Педраса 77), Хоакин (Тельо 66), Гонсалес Эстрада (Родригес 73), Гуардадо, Каналес, Фекир, Морон Гарсия
Главный тренер: Руби.
«Реал»: Куртуа, Габриэль Милитао, Варан, Рамос, Марсело (Менди 60), Каземиро, Лукас, Модрич (Вальверде 79), Кроос (Мариано Диас 69), Винисиус Жуниор, Бензема
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Марсело 55, Гуардадо 74
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
Напомним, что вчера «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».
П.С. Я в вас не сомневался сливки =D
П.С. Я в вас не сомневался сливки =D
Никакой организации игры. Все ходят пешком. Смотреть такие нудные игры не хочется.
Никакой организации игры. Все ходят пешком. Смотреть такие нудные игры не хочется.
В оставшихся 11-ти играх чемпионата из первой пятёрки играть только с Хетафе...и то дома..
А вообще ужасный месяц выдал Зидан....
Поражения Реал Сосьедаду...Леванте...Мансити...Бетису....
В оставшихся 11-ти играх чемпионата из первой пятёрки играть только с Хетафе...и то дома..
А вообще ужасный месяц выдал Зидан....
Поражения Реал Сосьедаду...Леванте...Мансити...Бетису....