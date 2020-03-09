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Победа «Барселоны», проигрыш «Реала». Итоги 27-го тура Примеры

сегодня, 00:59

Завершились матчи 27-го тура чемпионата Испании.

«Алавес» — «Валенсия» 1:1
Голы: Мендес Эдгар 73 — Парехо Даниэль 34

«Эйбар» — «Мальорка» 1:2
Голы: Бигас Педро 90+2 — Родригес Дани 42, Кубо Такефуса 78

«Атлетико» — «Севилья» 2:2
Голы: Мората Альваро 32 (пенальти), Фелиш Жоау 36 — Де Йонг Люк 19, Окампос Лукас 43 (пенальти)

«Барселона» — «Реал Сосьедад» 1:0
Гол: Месси Лионель 81 (пенальти)

«Хетафе» — «Сельта» 0:0

«Осасуна» — «Эспаньол» 1:0
Гол: Торрес Роберто 51 (пенальти)

«Вальядолид» — «Атлетик» 1:4
Голы: Рамирес Сандро 76 — Лопес Унаи 4, Гарсия Рауль 24, Уильямс Иньяки 87, Кордоба Иньиго 90+3

«Леванте» — «Гранада» 1:1
Голы: Марти Рохер 11 — Мачис Дарвин 60

«Вильярреал» — «Леганес» 1:2
Голы: Морено Жерар 5 — Оскар 47, Оскар 70 (пенальти)

«Бетис» — «Реал» 2:1 (1:1)
Голы: Сидней 40, Тельо 82 — Бензема 45+3 (пенальти)

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