Победа «Барселоны», проигрыш «Реала». Итоги 27-го тура Примеры

Завершились матчи 27-го тура чемпионата Испании.
«Алавес» — «Валенсия» 1:1
Голы: Мендес Эдгар 73 — Парехо Даниэль 34
«Эйбар» — «Мальорка» 1:2
Голы: Бигас Педро 90+2 — Родригес Дани 42, Кубо Такефуса 78
«Атлетико» — «Севилья» 2:2
Голы: Мората Альваро 32 (пенальти), Фелиш Жоау 36 — Де Йонг Люк 19, Окампос Лукас 43 (пенальти)
«Барселона» — «Реал Сосьедад» 1:0
Гол: Месси Лионель 81 (пенальти)
«Хетафе» — «Сельта» 0:0
«Осасуна» — «Эспаньол» 1:0
Гол: Торрес Роберто 51 (пенальти)
«Вальядолид» — «Атлетик» 1:4
Голы: Рамирес Сандро 76 — Лопес Унаи 4, Гарсия Рауль 24, Уильямс Иньяки 87, Кордоба Иньиго 90+3
«Леванте» — «Гранада» 1:1
Голы: Марти Рохер 11 — Мачис Дарвин 60
«Вильярреал» — «Леганес» 1:2
Голы: Морено Жерар 5 — Оскар 47, Оскар 70 (пенальти)
«Бетис» — «Реал» 2:1 (1:1)
Голы: Сидней 40, Тельо 82 — Бензема 45+3 (пенальти)