«Ювентус» победил «Интер» и вернул себе лидерство в Серии А

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сегодня, 00:39

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Благодаря этой победе «старая синьора» вновь возглавила турнирную таблицу. Туринцы имеют в активе 63 очка. «Интер» идет третьим (54 пункта). При этом миланский коллектив провел на один матч меньше, чем «Ювентус».

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» — «Интер» 2:0 (0:0)

Голы: Рэмзи 55, Дибала 67

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро (Де Шильо 78), Рэмзи, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала 59), Игуаин (Бернардески 80), Роналду

Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Гальярдини 74), Весино, Брозович, Барелла (Эриксен 59), Янг, Лукаку (Санчес 77), Мартинес

Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Шкриньяр 64, Весино 71, Брозович 79, Роналду 87

Удаление: Паделли 80 (не на поле)

Судья: Гуида Марко.

Напомним, что ранее «Милан» проиграл «Дженоа» в поединке 26-го тура Серии А.