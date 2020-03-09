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«Ювентус» победил «Интер» и вернул себе лидерство в Серии А

сегодня, 00:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Благодаря этой победе «старая синьора» вновь возглавила турнирную таблицу. Туринцы имеют в активе 63 очка. «Интер» идет третьим (54 пункта). При этом миланский коллектив провел на один матч меньше, чем «Ювентус».

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» — «Интер» 2:0 (0:0)
Голы: Рэмзи 55, Дибала 67

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро (Де Шильо 78), Рэмзи, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала 59), Игуаин (Бернардески 80), Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Гальярдини 74), Весино, Брозович, Барелла (Эриксен 59), Янг, Лукаку (Санчес 77), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Шкриньяр 64, Весино 71, Брозович 79, Роналду 87

Удаление: Паделли 80 (не на поле) 

Судья: Гуида Марко.

Напомним, что ранее «Милан» проиграл «Дженоа» в поединке 26-го тура Серии А.

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Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 14:40
Конте явно не тренер который должен получать такую зарплату в год. Очень прямой тренер без новых идей. По мне момент который больше всего олицетворял игру Конте и расставил все точки над и про его уровень тренера был матч против Аталанты когда гасперини его как ребенка переиграл во втором тайме поменяв схему игры. А у нас всегда схема одинакова. Подумайте сколько вторых важных таймов мы проиграли . Боррусия та же важнейший матч, Барселона оба матча второй тайм. Щас против юве. Во втором тайме тренера просто тактически понимают как найти ключи к нашей обороне,и побеждают без шансов. Конте как тренер проигрывает всем сильным тренерам. И это 12 лямов в год. И так беспонтово смотреть на пустой стадик и футбол не особо интересен
Charismatic
Charismatic ответил SuperGobb
сегодня в 14:15
Свято место пусто не бывает, тем более, что всё познаётся в сравнении. Уберут меня, эту нишу займёт стрыйская оппозиция. Аха-ха) А вот она вести себя вообще не умеет)
Ну знаешь, за больше чем 10 лет на соккере я впервые встречаю такого уникума как ты. Так что будет сложно кому-то переплюнуть тебя))
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 13:57
Даже сквозера потухли, только барсик горит. Аха-ха)
Юве ещё ни один раз заставит хейтерков страдать)
SuperGobb
SuperGobb ответил Charismatic
сегодня в 13:56
Это же замечательно, осталось все остальные твои акки отправить в пермач и на соккере станет гораздо чище.
Свято место пусто не бывает, тем более, что всё познаётся в сравнении. Уберут меня, эту нишу займёт стрыйская оппозиция. Аха-ха) А вот она вести себя вообще не умеет)
Charismatic
Charismatic ответил SuperGobb
сегодня в 13:43
Уже нет. С подачи стукачей улетели в пермач, ахаха) Не трать больше мое время, больше не буду откровенничать.
Это же замечательно, осталось все остальные твои акки отправить в пермач и на соккере станет гораздо чище.
SuperGobb
SuperGobb ответил Charismatic
сегодня в 13:38
Уже нет. С подачи стукачей улетели в пермач, ахаха)
Не трать больше мое время, больше не буду откровенничать.
Charismatic
Charismatic ответил SuperGobb
сегодня в 13:32
У меня их всего три, с двух не попровоцируешь, так как они на премоде. Так что не свисти, ахаха)
Ты сам говорил что помимо обычных аккаунтов у тебя есть еще 2 с совершенно другими никами. А это значит что уже больше трёх. Так кто свистит? Этот твой аккаунт уже минимум пятый из тех что светится на форуме.
SuperGobb
SuperGobb ответил Charismatic
сегодня в 13:31
У меня их всего три, с двух не попровоцируешь, так как они на премоде. Так что не свисти, ахаха)
Charismatic
Charismatic ответил SuperGobb
сегодня в 13:27
У меня патент. К тому же не красиво от моего имени провоцировать пользователей.
Некрасиво со своих десятков аккаунтов провоцировать пользователей.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил заDOOMчивый
сегодня в 13:17
Скоро и твой Ливерпульль будет на пустом энфилде гонять.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 13:16
Без зрителей футбол не тот,но сама игра понравилась,Роналду,Дибала и Ремзи в порядке,гол Пауло вообще шедевр,так бы все матчи играть.
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 13:01
ждал важнейшего матча в серии А всю зиму, а смотреть вчера просто не захотел, переключив на бетис реал. ну зачем дали добро играть без зрителей? это не футбол, тому чиновнику в уефа, что придумал из-за проступков фанатов в наказание играть без зрителей нужно запретить занимать должности в руководстве...сейчас короновирус, почему команды не могут сыграть важнейшую игру в ОАЭ, где проводят супер кубок Италии? проверить футболистов и персонал клубов на вирус не сложно, болельщикам естественно сидеть в своей стране и смотреть по телевизору
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 12:50
ни одного картонного не видно))только сквозера
Муслим90
Муслим90
сегодня в 12:28
Странно было смотреть на пустые трибуны. Интер Юве не конкурент))
SuperGobb
SuperGobb ответил Valeriy Lutsak
сегодня в 11:13
С победой. Приятно просыпаться под шелест разорванного в хлам картона, ахаха)
galem72
galem72
сегодня в 11:13
Ну тут безусловно за турин топить пришлось, картон остался доволен. ))
SuperGobb
SuperGobb ответил Kirgudu
сегодня в 11:12
дороже толька Лукака
SuperGobb
SuperGobb ответил КЭТиК
сегодня в 11:11
Главная будет над Лацио, если будет
SuperGobb
SuperGobb ответил Charismatic
сегодня в 11:09
У меня патент. К тому же не красиво от моего имени провоцировать пользователей.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 11:06
Осталось только этих выскочек из Рима на место поставить! Надеюсь так и будет!
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 11:00
Интер как всегда не оправдывает ожиданий. Так и знал, что Лацио составит Юве конкуренцию.
Интер бит дважды без вопросов и в родных стенах и при пустых трибунах
FERIS
FERIS
сегодня в 10:45
Ювентус с победой!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:25
смотрю,что уже болелы Юве,перестали ходить на стадион. видать надоело им смотреть на эту бестолковую игру, своих любимчиков. Оно то и правильно, можно дома за 10 евро по ящику посмотреть.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 10:25
С победой
Ant Tambov
Ant Tambov
сегодня в 10:10
Я вчера с Иринкой делал тоже самое)))Даже матч не посмотрел
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
сегодня в 10:07
Ювентус с победой!
УрсХох
УрсХох
сегодня в 09:57
О!!!
Фигасе подарок на 9 марта)))))))))
BagioR
BagioR
сегодня в 09:36
Парик слёзно умолял что бы все прошло за закрытыми дверями. Ему не стыдно перед Ювентини, ему ссыкотно.
Charismatic
Charismatic ответил SuperGobb
сегодня в 08:30, ред.
Админ, убери этот компрометирующий меня ник. Это не мой аккаунт
А с чего вдруг "Князь" это только твой ник? У тебя есть патент на это? Может тогда тебе ник снести за то что у тебя есть слово "Super"? Наверняка это слово есть у другого пользователя.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 08:24
Эхх Интер такой Интер, как там говорится ну шмогла я не шмогла 🤦‍♂️
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