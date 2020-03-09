«Ювентус» победил «Интер» и вернул себе лидерство в Серии А

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Благодаря этой победе «старая синьора» вновь возглавила турнирную таблицу. Туринцы имеют в активе 63 очка. «Интер» идет третьим (54 пункта). При этом миланский коллектив провел на один матч меньше, чем «Ювентус».
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» — «Интер» 2:0 (0:0)
Голы: Рэмзи 55, Дибала 67
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро (Де Шильо 78), Рэмзи, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала 59), Игуаин (Бернардески 80), Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Гальярдини 74), Весино, Брозович, Барелла (Эриксен 59), Янг, Лукаку (Санчес 77), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Шкриньяр 64, Весино 71, Брозович 79, Роналду 87
Удаление: Паделли 80 (не на поле)
Судья: Гуида Марко.
Напомним, что ранее «Милан» проиграл «Дженоа» в поединке 26-го тура Серии А.
Юве ещё ни один раз заставит хейтерков страдать)
Юве ещё ни один раз заставит хейтерков страдать)
Не трать больше мое время, больше не буду откровенничать.
Не трать больше мое время, больше не буду откровенничать.
Интер бит дважды без вопросов и в родных стенах и при пустых трибунах
Интер бит дважды без вопросов и в родных стенах и при пустых трибунах
Фигасе подарок на 9 марта)))))))))
Фигасе подарок на 9 марта)))))))))