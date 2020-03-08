«Леганес» добыл волевую победу над «Вильярреалом»

«Леганес» обыграл «Вильярреал» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Команда из пригорода Мадрида набрала 23 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» находится на восьмом месте (38 баллов).
Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика
«Вильярреал» — «Леганес» 1:2 (1:0)
Голы: Морено Ж. 5 — Оскар 47, Оскар 70 (пенальти)
«Вильярреал»: Асенхо, Пенья (Замбо Ангисса 87), Альбиоль, Пау Торрес, Морено А., Тригерос (Чуквуэзе 66), Иборра, Касорла, Морено Ж., Алькасер, Гомес (Онтиверос 58)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Бустинса 74), Авазьем, Сиовас (Омеруо 68), Сильва, Руибал (Ассале 64), Амаду, Роке Меса, Родригеш, Оскар, Каррильо
Главный тренер: Агирре Хавьер.
Предупреждения: Морено А. 42, Пенья 79, Алькасер 79, Родригеш 80, Иборра 90+2, Авазьем 90+3, Сильва 90+6
Судья: Сото Сесар.
Напомним, что накануне «Барселона» победила «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура Примеры.