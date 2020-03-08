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«Фиорентина» и «Удинезе» сыграли вничью

сегодня, 22:01
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Фиорентина» (30) располагается на 12-м месте, «Удинезе» (28) — 14-й.

Удине, стадион Дачия Арена

«Удинезе» — «Фиорентина» 0:0

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк, Ларсен, де Пауль, Яяло (Фофана 70), Мандрагора, Сема (Зегелар 82), Окака-Чука, Несторовски (Лазанья 62)
Главный тренер: Готти Лука.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Данкан, Бадель (Пульгар 87), Кастровилли, Игор (Кутроне 72), Кьеза, Влахович
Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждения: Несторовски 18, Сема 77

Судья: Фаббри Микаэль.

Ранее «Милан» уступил «Дженоа».

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Все комментарии
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 22:12
унылые нули туринских судей
drug01
drug01
сегодня в 22:04
Так играть нельзя?
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