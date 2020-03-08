«Фиорентина» и «Удинезе» сыграли вничью

«Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
«Фиорентина» (30) располагается на 12-м месте, «Удинезе» (28) — 14-й.
Удине, стадион Дачия Арена
«Удинезе» — «Фиорентина» 0:0
«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк, Ларсен, де Пауль, Яяло (Фофана 70), Мандрагора, Сема (Зегелар 82), Окака-Чука, Несторовски (Лазанья 62)
Главный тренер: Готти Лука.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Данкан, Бадель (Пульгар 87), Кастровилли, Игор (Кутроне 72), Кьеза, Влахович
Главный тренер: Якини Джузеппе.
Предупреждения: Несторовски 18, Сема 77
Судья: Фаббри Микаэль.
Ранее «Милан» уступил «Дженоа».