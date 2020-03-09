Федотов: «У Рами проблемы с коленом, Имбула ещё не готов»

Главный тренер «Сочи» после победы над «Уралом» рассказал о состоянии некоторых легионеров команды.

Почему в заявке на матч нет Имбула? Его функциональные возможности пока не соответствуют тому, что мы бы хотели видеть.

Рами? У него проблема с коленом. Когда мы увидим на тренировках, что он готов, он появится в основном составе.

Почему в заявке нет Эрика Варданяна? Он отзаявлен. Потому что травмирован. У него были серьёзные проблемы с коленом. А через две недели ему проходить курс реабилитации. В этом сезоне мы его не увидим.