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Федотов: «У Рами проблемы с коленом, Имбула ещё не готов»

сегодня, 09:34
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Уралом» рассказал о состоянии некоторых легионеров команды.

Почему в заявке на матч нет Имбула? Его функциональные возможности пока не соответствуют тому, что мы бы хотели видеть.

Рами? У него проблема с коленом. Когда мы увидим на тренировках, что он готов, он появится в основном составе.

Почему в заявке нет Эрика Варданяна? Он отзаявлен. Потому что травмирован. У него были серьёзные проблемы с коленом. А через две недели ему проходить курс реабилитации. В этом сезоне мы его не увидим.

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