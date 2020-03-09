Хомич: «Не читаем всякую критику и смотрим только вперед»

Голкипер «Химок» заявил, что клуб постарается выйти в РПЛ .

Клуб не стремится выйти в РПЛ ? Мы не читали эти публикации. Мы вообще не читаем всякую критику и смотрим только вперед. И всё. То, что пишут про клуб, — не наши проблемы. Мы внутри коллектива и команды сами настраиваемся и двигаемся от матча к матчу.

Мы будем идти от игры к игре и пытаться выигрывать каждый матч. А там уже посмотрим, как станет развиваться ситуация. Как я уже сказал, мы двигаемся вперед. Наша задача — выигрывать каждый матч. Вот и всё. Коротко и ясно.