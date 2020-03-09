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Нобоа: «У нас есть шансы остаться в РПЛ»

сегодня, 09:24
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями после победы над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ.

Счастливы, что победили, теперь нужно думать уже об «Оренбурге». Верим, что можем играть со всеми и выигрывать. У нас есть шансы остаться в РПЛ. Нужно хорошо играть во всех матчах, готовиться к каждой игре как к финалу.

Мы не можем думать, что будет в конце. Сейчас думаем об «Оренбурге».

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 14:00
Останутся!!!!!
starche
starche
сегодня в 13:52
Если будете играть с полной отдачей - подберетесь и к десятке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:44
Само собой....
До "зоны стыков" всего 2 очка....
Впереди целых 10 игр...

Тем более кандидатов на вылет хватает....))
Вон "Рубин" за 15 последних игр лишь однажды победил....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Xeniumv387
сегодня в 13:43
Ахмат будет в пердиве
Тоже неплохо...
Kuvan
Kuvan ответил shlomo
сегодня в 11:14
Удачи Оренбургу.....зря тогда пошли на поводу и перенесли матч....нужно было тех поражение Сочи впиндярить....
И Оренбургу удачи и Сочи!
Xeniumv387
Xeniumv387 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:13
Ахмат будет в пердиве
112910415
112910415
сегодня в 11:07
учитывая все обстоятельства - очень большие шансы !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:44
Отправьте в пердив татар и великих народных ....
Kosmos58
Kosmos58 ответил shlomo
сегодня в 10:28
Удачи Оренбургу.....зря тогда пошли на поводу и перенесли матч....нужно было тех поражение Сочи впиндярить....
ВпендЮрить!.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:16
100пудово останутся. Инфраструктура всероссийской стройки не должна пустовать...)))
beefs
beefs
сегодня в 10:08
шансы всегда есть...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04
Удачи Оренбургу.....зря тогда пошли на поводу и перенесли матч....нужно было тех поражение Сочи впиндярить....
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 09:44
Возможно!
RussianMango
RussianMango
сегодня в 09:36
Да не напрягай голову Крис. Зачем думать об Оренбурге.....уже всё продуманно за вас....расслабься и получай удовольствие.
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 09:29
Удачи Сочи!
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