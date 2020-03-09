Нобоа: «У нас есть шансы остаться в РПЛ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями после победы над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ.
Счастливы, что победили, теперь нужно думать уже об «Оренбурге». Верим, что можем играть со всеми и выигрывать. У нас есть шансы остаться в РПЛ. Нужно хорошо играть во всех матчах, готовиться к каждой игре как к финалу.
Мы не можем думать, что будет в конце. Сейчас думаем об «Оренбурге».
До "зоны стыков" всего 2 очка....
Впереди целых 10 игр...
Тем более кандидатов на вылет хватает....))
Вон "Рубин" за 15 последних игр лишь однажды победил....
До "зоны стыков" всего 2 очка....
Впереди целых 10 игр...
Тем более кандидатов на вылет хватает....))
Вон "Рубин" за 15 последних игр лишь однажды победил....