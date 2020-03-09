Нобоа: «У нас есть шансы остаться в РПЛ»

Полузащитник «Сочи» поделился впечатлениями после победы над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ .

Счастливы, что победили, теперь нужно думать уже об «Оренбурге». Верим, что можем играть со всеми и выигрывать. У нас есть шансы остаться в РПЛ . Нужно хорошо играть во всех матчах, готовиться к каждой игре как к финалу.

Мы не можем думать, что будет в конце. Сейчас думаем об «Оренбурге».