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Бубнов: «„Рубину“ необходимо перестраиваться тактически»

сегодня, 09:04

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победах «Сочи» и «Крыльев Советов» в матчах 21-го тура РПЛ:

«Урал» и в первом матче после возобновления чемпионата против ЦСКА особо не создавал моменты, у «Сочи» же с «Арсеналом» их имелось немало. Тогда не хватило мастерства и удачи. Но футбольное правило гласит: если много создаешь, голы со временем придут. Хозяева уверенно начали встречу, нагнетали давление, повели в счете, но не останавливались до самого конца. Победа абсолютно закономерна. Сочинцы улучшили свое положение, а если еще и выиграют в перенесенном матче с «Оренбургом», покинут зону вылета. По игре они производят гораздо лучшее впечатление, чем тот же «Рубин». На фоне «Урала» смотрелись даже лучше ЦСКА. Парадокс. В «Сочи» много опытных мастеровитых игроков, которые все лучше понимают друг друга. В атаке выделю не Кокорина, который набирает форму и, очевидно, пока находится не в лучшем состоянии, а Мостового. Андрей забил первый гол, принял активное участие во втором — отобрал мяч и сделал предголевой пас. Внимательно смотрю за его игрой, могу сказать, что он смотрится здорово и прибавляет. Такой неочевидный козырь у «Сочи».

Самарцы победили по игре, они действовали активнее, особенно до перерыва. Во втором тайме, несмотря на то, что оказались в большинстве, не реализовали численное преимущество. Решили сконцентрироваться на контроле мяча и сохранении результата. В итоге эта тактика оправдала себя — добыты важнейшие три очка в споре с конкурентом по борьбе за выживание. У «Рубина» по-прежнему большие проблемы в атаке. Кварацхелия — талантливый парень, где-то может решить эпизод за счет индивидуальных качеств, но в целом ему сильно не хватает опыта. По этой причине он получил глупую вторую желтую карточку, действовал неоправданно жестко не в критической ситуации, имея предупреждение. Подвел команду. Игнатьев — нападающий, на которого решили сделать ставку зимой. В «Краснодаре» он редко играл в старте, неплохо смотрелся в системе координат команды с сильной средней линией, качественным снабжением. Сейчас ему сложно взять на себя инициативу, потащить «Рубин». Молодой неопытный зависимый игрок под давлением в роли главной ударной силы — это опрометчивый ход. Казанцам нужно перестраиваться тактически.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
сегодня в 11:32
Шаронову не хватает опыта, Слуцкий сразу свалит из пердива, надо уже подьыскивать серьезного тренера на долгое сотрудничество. К сожалению при данном раскладе ФНЛ не избежать.
mars6791
mars6791
сегодня в 11:28
Проблема Рубина найти тренера , который здесь на "земле", а не строит воздушные замки, и способный решать трудные задачи в данной ситуации. Слуцкий как мне видится он где то в будущем витает, но в реальности он пригрывает, а это ФНЛ, пойдет ли он туда?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:57
Пока Леня не тянет.
ABir
ABir
сегодня в 09:16
Слуцкому ещё есть над чем работать
itujan
itujan
сегодня в 09:07
Рубину нужен пердив.
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