Мюллер: «Нойер спас „Баварию“ от потери очков с „Аугсбургом“»

Нападающий «Баварии» поделился мнением о победе над «Аугсбургом», а также похвалил голкипера мюнхенцев :

У нас были хорошие моменты за несколько минут до перерыва. Я должен был открывать счет. Во второй половине игры мы стали действовать целеустремленней и создали множество опасных моментов. Однако не хватало хладнокровия, которое мы показывали последнее время.

Несмотря на то, что доминировали во встрече, нам необходимо похвалить Нойера. Он дважды нас спас во втором тайме. На 85-й минуте счет мог стать 1:1. Сегодня мы не играли так, как было нужно.