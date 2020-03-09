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Мюллер: «Нойер спас „Баварию“ от потери очков с „Аугсбургом“»

сегодня, 14:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о победе над «Аугсбургом», а также похвалил голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера:

У нас были хорошие моменты за несколько минут до перерыва. Я должен был открывать счет. Во второй половине игры мы стали действовать целеустремленней и создали множество опасных моментов. Однако не хватало хладнокровия, которое мы показывали последнее время.

Несмотря на то, что доминировали во встрече, нам необходимо похвалить Нойера. Он дважды нас спас во втором тайме. На 85-й минуте счет мог стать 1:1. Сегодня мы не играли так, как было нужно.

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