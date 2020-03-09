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Рамос — о поражении от «Бетиса»: «Дер**о какое-то. Результат справедлив»

сегодня, 11:53
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение в матче 27-го тура Примеры против «Бетиса»:

Дер**о какое-то. Нужно посмотреть на себя. Результат абсолютно справедлив.

«Бетис» показал свой футбол. Мы же действовали нестабильно. Играли отрезками, но этого мало. Необходимо действовать более интенсивно. Мы не потеряли голову после победы над «Барселоной» в Эль Класико. Еще осталось много встреч в чемпионате. Если хотим стать чемпионами, то нужно побеждать в таких матчах. Необходимо проанализировать и оценить игру, чтобы стать сильнее.

Ранее свое мнение об игре высказал наставник «сливочных» Зинедин Зидан

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:12
Самокритично!!! Респект!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 12:48
Честно...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:22
Хорошо хоть признал...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 11:59
Пресс мне запороли,редиски кабинетные)
Но ради такого случая-не жалко)
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