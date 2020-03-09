Рамос — о поражении от «Бетиса»: «Дер**о какое-то. Результат справедлив»

Защитник «Реала» прокомментировал поражение в матче 27-го тура Примеры против «Бетиса»:

Дер**о какое-то. Нужно посмотреть на себя. Результат абсолютно справедлив.

«Бетис» показал свой футбол. Мы же действовали нестабильно. Играли отрезками, но этого мало. Необходимо действовать более интенсивно. Мы не потеряли голову после победы над «Барселоной» в Эль Класико. Еще осталось много встреч в чемпионате. Если хотим стать чемпионами, то нужно побеждать в таких матчах. Необходимо проанализировать и оценить игру, чтобы стать сильнее.