Сарри: «Дибала стал нашим джокером в матче против „Интера“»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему хавбек Хуан Куадрадо вышел на позиции правого защитника, а также оценил игру аргентинских нападающих Пауло Дибалы и Гонсало Игуаина:
Дибала и Дуглас Коста остались бы на скамейке запасных, если бы Куадрадо вышел на фланге полузащиты. Коста обеспечил нам вариативность, а Пауло стал джокером, которого мы использовали в нужное время.
У Рэмзи хорошо получается играть при схеме 4-3-3. Он сейчас в куда лучшей форме, чем когда выступал на позиции треквартисты.
Игуаин жертвовал собой, отрабатывая в обороне. Гонсало помог нам сдержать Брозовича.
Ранее Сарри поделился мнением о победе над «Интером».