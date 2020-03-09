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Сарри: «Дибала стал нашим джокером в матче против „Интера“»

сегодня, 14:11
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему хавбек Хуан Куадрадо вышел на позиции правого защитника, а также оценил игру аргентинских нападающих Пауло Дибалы и Гонсало Игуаина:

Дибала и Дуглас Коста остались бы на скамейке запасных, если бы Куадрадо вышел на фланге полузащиты. Коста обеспечил нам вариативность, а Пауло стал джокером, которого мы использовали в нужное время.

У Рэмзи хорошо получается играть при схеме 4-3-3. Он сейчас в куда лучшей форме, чем когда выступал на позиции треквартисты.

Игуаин жертвовал собой, отрабатывая в обороне. Гонсало помог нам сдержать Брозовича.

Ранее Сарри поделился мнением о победе над «Интером».

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