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Матвеев: «В первом тайме „Спартак“ был лучше нас»

вчера, 19:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Спартаком».

Наверное, «Спартак» провёл первый тайм чуть лучше нас. Там и у Понсе был момент, и подборы они осуществляли лучше. В начале второго тайма было немного опасно у наших ворот при стандартах, а потом, после выхода Шапи и перестановок, мы полностью завладели инициативой. В итоге достойно и по делу победили.

Мы очень рады, что Кайо нашёл свою нишу в нашей команде. Думаем, у него хорошие шансы на то, чтобы двигаться вперёд и развиваться на этой позиции. Мы довольны, что в сложное для команды время человек переходит из опорной зоны и играет в центре защиты, причём играет довольно хорошо в паре с новым партнёром. Второй матч они с Сорокиным проводят на ноль. Хочется только за них порадоваться и сказать спасибо. Думаем, что теперь это позиция Кайо.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:18
Краснодар хорошо отыграл, и тренер видно толковый
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