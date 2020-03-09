Попов: «Ничего страшного, что Еременко не забил пенальти»

Полузащитник «Ростова» высказался о нереализованном пенальти в исполнении хавбека ростовчан в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА . Отметим, что сам Попов забил с 11-метрового в этой игре.

Кто не бил пенальти, тот не промахивался. Каждый может промахнуться. Я тоже уже не забивал, так что ничего страшного, что Рома не забил. Я был уверен, что на мне пенальти назначат, он был. Мы провели неплохой матч, но в конце, когда поставили пенальти в наши ворота, мы потеряли концентрацию на секунду. Если бы было 3-3, то это было бы неприятно, всё-таки имели на двух игроков больше.