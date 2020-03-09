ГлавнаяНовости

Попов: «Ничего страшного, что Еременко не забил пенальти»

вчера, 17:22
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов высказался о нереализованном пенальти в исполнении хавбека ростовчан Романа Еременко в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Отметим, что сам Попов забил с 11-метрового в этой игре.

Кто не бил пенальти, тот не промахивался. Каждый может промахнуться. Я тоже уже не забивал, так что ничего страшного, что Рома не забил. Я был уверен, что на мне пенальти назначат, он был. Мы провели неплохой матч, но в конце, когда поставили пенальти в наши ворота, мы потеряли концентрацию на секунду. Если бы было 3-3, то это было бы неприятно, всё-таки имели на двух игроков больше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гасперини: «На нас не будет влиять результат первой игры с „Валенсией“»
Вчера, 23:49 Комментарии1
Газизов: «Ничейная игра, всё по делу. Поражения мы точно не заслужили»
Вчера, 22:08 Комментарии1
Артета: «У меня сохранились фантастические воспоминания о работе в „Сити“»
Вчера, 21:06 Комментарии2
Федун: «Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства»
Вчера, 19:38 Комментарии18
Червиченко: «„Спартак“ ждал от Лапочкина пенальти, высосанного из пальца»
Вчера, 19:28 Комментарии11
Тедеско раскритиковал судей после поражения «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 19:17 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:12
Армейцам неуд, красные и пенальти по делу, Чалова надо было продавать, когда денег давали , а так он стал ниочем. Что с ним что без него. Дайте Шкурину поиграть уже...
drug01
drug01
вчера в 18:31
Эта игра войдет в историю!!!!
pomor 445
pomor 445
вчера в 18:28
В этом матче проявился весь сумбур РПЛ, которая не прибавила ничего, кроме дурацкой приставки "Тинькофф". Впрочем, она ей пришлась весьма кстати и очень даже идёт.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:23
Победа всё списала.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:14
Пора уже Шомуродову начинать бить пенальти. Он техничный игрок и в споре бомбардиров участвует
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:32
Страшно стало бы если Чалый не повторил промашку Еремы - Валера бы вас без соли съел...Иметь такое численное преимущество и чуть всё не профукать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100