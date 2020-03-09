Пономарев: «Если бы Чалов забил пенальти – еще бы дрогнули ростовчане»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о поражении «армейцев» в игре 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Игра неплохо складывалась, забили первый гол. Но, ребят, поаккуратнее же надо. Ну что ж этот Ахметов мнет игрока сзади? Зачем это делать? Ну, отгоняй в угол штрафной площадки. Не умеет человек мяч отбирать, что поделаешь?

Видно было, что Еременко в ударе. Но кто его мог держать? 3 защитника центральных у нас играет, два крайних — 5 человек в обороне! Сколько еще нужно человек, чтобы игроков держать? Соберитесь вы, в конце концов, ребята. Потом снова ростовчане забили, а потом снова удаление. Тяжело 8 полевых против 10 играть. Хотя, если бы Чалов забил пенальти — еще бы дрогнули ростовчане. Они испугались даже восьмерых человек наших! Было видно, что они дрожали уже. Это могла быть замечательная победа, но не получилось.