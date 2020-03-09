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Пономарев: «Если бы Чалов забил пенальти – еще бы дрогнули ростовчане»

вчера, 17:45
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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о поражении «армейцев» в игре 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Игра неплохо складывалась, забили первый гол. Но, ребят, поаккуратнее же надо. Ну что ж этот Ахметов мнет игрока сзади? Зачем это делать? Ну, отгоняй в угол штрафной площадки. Не умеет человек мяч отбирать, что поделаешь?

Видно было, что Еременко в ударе. Но кто его мог держать? 3 защитника центральных у нас играет, два крайних — 5 человек в обороне! Сколько еще нужно человек, чтобы игроков держать? Соберитесь вы, в конце концов, ребята. Потом снова ростовчане забили, а потом снова удаление. Тяжело 8 полевых против 10 играть. Хотя, если бы Чалов забил пенальти — еще бы дрогнули ростовчане. Они испугались даже восьмерых человек наших! Было видно, что они дрожали уже. Это могла быть замечательная победа, но не получилось.   

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CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:25
На лавку Салова , кусок дерева.
Союзник противников
Союзник противников ответил Аксинья
вчера в 21:22
Пономареву: "Если бы Еременко забил пенальти - то ростовчане спокойно бы дожали армейцев без валидола."
М-да,а по игре и не скажешь!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:21
Забить пенальти??? Вы видели,как он его бил-не глядя на вратаря.И после неудачи не расстроился ничуть.
drug01
drug01 ответил VIPded
вчера в 19:36
Витя Гончаренко, а ты на своём ли месте??? (((
Не одобряю!!!!!
drug01
drug01
вчера в 19:35
Надо забыть это ЕСЛИ....
112910415
112910415
вчера в 19:23
если бы он умел ...
cska1948
cska1948
вчера в 18:59, ред.
Неужели за Чалова предлагали 25 миллионов?! Что-то слабо верится. А если действительно предлагали, то почему не продали?
vitalik dobroy
vitalik dobroy
вчера в 18:34
Если бы у бабушки...
ДСА
ДСА
вчера в 18:22
Во всём виноват Чалов.
pomor 445
pomor 445
вчера в 18:15
Это называется - конский оптимизм.
VIPded
VIPded
вчера в 18:12
Витя Гончаренко, а ты на своём ли месте??? (((
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:11
После счёта 3-1 Ростов стал играть более вальяжно. Так нельзя. При таком численном преимуществе надо было четвёртый забивать. Хорошо что Песьяков пенальти отбил
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:51
Пономареву: "Если бы Еременко забил пенальти - то ростовчане спокойно бы дожали армейцев без валидола."
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