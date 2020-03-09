Гасперини: «На нас не будет влиять результат первой игры с „Валенсией“»

1583786971

вчера, 23:49

Главный тренер «Аталанты» в разговоре со Sky Sport Italia прокомментировал предстоящий ответный матч с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече итальянский коллектив победил соперника со счетом 4:1.

На нас не будет влиять результат первой игры. Я верю, что если так и произойдет, мы сможем показать наш лучший футбол в ответном матче.

Также наставник «Аталанты» отметил, что его команда сконцентрирована только на ответной встрече с «Валенсией» и не хочет думать о вероятном продвижении по турнирной сетке Лиги чемпионов.

Мы пытаемся сосредоточиться только на этом матче и его результате, мы не хотим думать о том, что будет дальше.

Напомним, ранее стало известно, что матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей.