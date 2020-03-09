ГлавнаяНовости

Артета: «У меня сохранились фантастические воспоминания о работе в „Сити“»

вчера, 21:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:30 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити». В среду «канониры» встретятся с «горожанами» на выезде в перенесенном поединке 28-го тура АПЛ. Напомним, что Артета принял «Арсенал» в декабре, до этого он работал помощником главного тренера в «Ман Сити».

Я очень взволнован в связи с моим возвращением туда. У меня сохранились фантастические воспоминания [о работе в «Ман Сити»], в клубе у меня много друзей, много людей, которые мне нравятся. Но, очевидно, сейчас я в другом положении, я в другом клубе и буду представлять его настолько хорошо, насколько могу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гасперини: «На нас не будет влиять результат первой игры с „Валенсией“»
Вчера, 23:49 Комментарии1
Газизов: «Ничейная игра, всё по делу. Поражения мы точно не заслужили»
Вчера, 22:08 Комментарии1
Федун: «Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства»
Вчера, 19:38 Комментарии18
Червиченко: «„Спартак“ ждал от Лапочкина пенальти, высосанного из пальца»
Вчера, 19:28 Комментарии11
Тедеско раскритиковал судей после поражения «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 19:17 Комментарии17
Тедеско: «Разочарованы поражением. Считаю, что мы проиграли незаслуженно»
Вчера, 18:58 Комментарии48
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:17
Хороший опыт приобрёл, удачи канонирам!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 21:45
сити разорвет этот сброд !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100