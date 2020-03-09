Артета: «У меня сохранились фантастические воспоминания о работе в „Сити“»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити». В среду «канониры» встретятся с «горожанами» на выезде в перенесенном поединке 28-го тура АПЛ . Напомним, что Артета принял «Арсенал» в декабре, до этого он работал помощником главного тренера в «Ман Сити».

Я очень взволнован в связи с моим возвращением туда. У меня сохранились фантастические воспоминания [о работе в «Ман Сити»], в клубе у меня много друзей, много людей, которые мне нравятся. Но, очевидно, сейчас я в другом положении, я в другом клубе и буду представлять его настолько хорошо, насколько могу.