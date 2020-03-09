ГлавнаяНовости

Тедеско: «Разочарованы поражением. Считаю, что мы проиграли незаслуженно»

вчера, 18:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение «красно-белых» от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

Мы крайне разочарованы поражением. Считаю, что мы проиграли незаслуженно. Матч получился хорошим, мы создали много моментов, особенно в первом тайме. Но «Краснодар» — хорошая команда. После пропущенного гола играть было тяжело. У соперника опытные футболисты, Ари в том числе.

Что еще огорчило помимо поражения — слишком много желтых карточек. Во многом из-за желтых мы и проводили замены. Не знаю, почему так происходит, но в каждой игре у нас много желтых.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гасперини: «На нас не будет влиять результат первой игры с „Валенсией“»
Вчера, 23:49 Комментарии1
Газизов: «Ничейная игра, всё по делу. Поражения мы точно не заслужили»
Вчера, 22:08 Комментарии1
Артета: «У меня сохранились фантастические воспоминания о работе в „Сити“»
Вчера, 21:06 Комментарии2
Федун: «Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства»
Вчера, 19:38 Комментарии18
Червиченко: «„Спартак“ ждал от Лапочкина пенальти, высосанного из пальца»
Вчера, 19:28 Комментарии11
Тедеско раскритиковал судей после поражения «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 19:17 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 04:45
Без коментариев
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 04:27
Москва тоже не сразу строилась.Жаль конечно, что по сути ничейный матч закончился поражением, но как правильно замечено выше , Краснодар хорошая команда с опытными футболистами.Караван идёт дальше.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:34
Это только начало
wingback
wingback
сегодня в 00:54
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:50
    Странно......! Пора привыкать,впереди будет еще хуже!
    шацк
    шацк
    сегодня в 00:13
    С тренерами Краснодара тоже целовался? Или петушок, только после побед лобызается...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:31
    Левейшая пена левейшая
    m4sxx4bduw_n
    m4sxx4bduw_n
    вчера в 22:47
    сильно
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:42
    Свои моменты надо забивать, тогда не надо оправдываться
    BarSlona
    BarSlona
    вчера в 22:18
      cska59
      cska59
      вчера в 22:18
      Да не,нормальный такой результат .Еще и от Оренбурга с Сочи отхватите .
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 22:16
      Тедеско ждал от Лапочкина пенальти, высосанного из пальца....
      armeec_♞
      armeec_♞ ответил vovan32
      вчера в 21:42
      Я конечно за спартак,но уже в который раз не плохо поднимаю на поражении в этой арене.Она просто создана для гостей!Пойду сейчас праздновать поражение,сниму какую-нибудь красотку за 5ку,накину на нее шарфик зелёный и отдеру как следует.Если будет мулатка,буду повтарять Ари громче!Громче Ари! ))))Всем удачи!
      Вот, до чего доводит Спартак )))
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответил Риланд
      вчера в 21:39
      главное перетерпеть этот сезон, и не вылететь в пердив.
      а потом так же следующий, потом еще один
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      вчера в 21:39
      ты дружище уже в 3х очках от пердива ))
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 21:17
      Главное собраться к стыковым....
      pomor45
      pomor45 ответил Tostao
      вчера в 21:10
      "Рутинная РПЛ" виновата в продвижении современных тенденций? Это как: не хотят всякие быки и им подобные проигрывать? Или Федун поставил условие:"Что бы я в своём клубе ни о каких тенденциях не слышал!" Кто конкретно замешан? Фамилии, адреса, явки, пароли...)))
      Уповают на контроль мяча и пытаются крутить кружева, что приводит к бесконечным потерям, а следует добираться до чужой штрафной в три - пять приёмов. Например, как Лейпциг в матче с Зенитом в ЛЧ.
      africatranzit
      africatranzit
      вчера в 21:09
      Доменико, ты просто не туда попал, это тебе не Бундеслига)
      Риланд
      Риланд
      вчера в 21:02
      главное перетерпеть этот сезон, и не вылететь в пердив.
      RomM84
      RomM84
      вчера в 21:00
      Так мы тоже разочарованы что Сорокин не забил!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 20:49
      Тедеско надо готовиться к следующему сезону, для чего и будет необходима для команды вторая часть чемпионата. А футболистам сказать: " Забудем, ребята, про этот сезон, сделаем все возможное, чтобы наиграть состав, привьем команде современную модель игры, нажмем на физику, и т.п. Одним словом - не обращайте внимания на результаты матчей". Одна только малюсенькая деталь: необходимость убедить в этом г-на Федуна, на что он вряд ли согласится.
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 20:41
      Спартак проиграл вполне заслуженно....с такой игрой нет и не будет побед!Бакаев сам не свой,Понсе хватило только на первый тайм,Кутепин,Ещенко,Тилл как были нулёвыми,так и остаются ими.От Айртона,Зобнина,Жиго всегда жду большего,но увы...по-этому всё логично.Пока остаётся ттолько надеятся на усиление игры,только не пойму,за счёт чего? Много было говорено г-ном Тедеско о быстром переходе от обороны в атаку,постоянный прессинг на чужой половине,активность фланговых защитников....но это только слова,на деле-пшик.
      Tostao
      Tostao ответил pomor45
      вчера в 20:35
      Следует признать, что Тедеско - единственный тренер, который пытается привить команде современную европейскую тенденцию развития футбола. Просто сегодня российской команде в рутинной РПЛ это сделать очень непросто, если совсем невозможно. Отстали лет на 10, что и наглядно отражается в результатах игр в ЛЧ с командами среднего и выше уровней.
      "Рутинная РПЛ" виновата в продвижении современных тенденций? Это как: не хотят всякие быки и им подобные проигрывать? Или Федун поставил условие:"Что бы я в своём клубе ни о каких тенденциях не слышал!"
      Кто конкретно замешан? Фамилии, адреса, явки, пароли...)))
      Valeron112
      Valeron112
      вчера в 19:59
      Очердной нытик .... вот тренер УФЫ -помоему в чём-то не прав , а так красава)
      Брулин
      Брулин
      вчера в 19:59
      А по моему заслуженная победа.Краснодар на данный момент просто сильнее
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:54
      Следует признать, что Тедеско - единственный тренер, который пытается привить команде современную европейскую тенденцию развития футбола. Просто сегодня российской команде в рутинной РПЛ это сделать очень непросто, если совсем невозможно. Отстали лет на 10, что и наглядно отражается в результатах игр в ЛЧ с командами среднего и выше уровней.
      alex spartakovih
      alex spartakovih ответил Wolf77785
      вчера в 19:53
      Ага, на пару мест ниже, и будет на своем!
      да на своем он пока месте!на своем!вот еще сочи проиграем,где половина из зенита ,и наверное о смене тедеско можно подумать!
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 19:52
      Стандартные слова....а игры нет у команды
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 19:51
      это игра)
      beefs
      beefs
      вчера в 19:49
      побеждает сильнейший...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100