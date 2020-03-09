Тедеско: «Разочарованы поражением. Считаю, что мы проиграли незаслуженно»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение «красно-белых» от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ .

Мы крайне разочарованы поражением. Считаю, что мы проиграли незаслуженно. Матч получился хорошим, мы создали много моментов, особенно в первом тайме. Но «Краснодар» — хорошая команда. После пропущенного гола играть было тяжело. У соперника опытные футболисты, Ари в том числе.

Что еще огорчило помимо поражения — слишком много желтых карточек. Во многом из-за желтых мы и проводили замены. Не знаю, почему так происходит, но в каждой игре у нас много желтых.