Дм. Черышев: «Лучше отменить матч совсем, чем играть без болельщиков»

Российский тренер прокомментировал решение Испании провести ближайшие два тура Ла Лиги и Сегунды без зрителей из-за коронавируса.

Моя точка зрения такова, что если отменяют матч для зрителей, то лучше отменить вообще матч, потому что в футбол играют для зрителей. Понятно, что сама ситуация напряженная, но если матчи есть, то они со зрителями должны быть, а если нет болельщика на стадионе, то лучше полностью отменить матч. Здесь немного неправильно, в одном случае разрешают проведение матчей, а в другом нет. Лучше отменить совсем матч, чем играть матчи без болельщиков. Правильно Альберт Селедес сказал, что правильно будет, если будем играть с болельщиками, болельщик поддерживает и ведет команду, а без болельщиков матчи будут как тренировочные. Не будет интриги, интереса и того ажиотажа, как бывают матчи с болельщиками. Футбольные матчи от таких решений теряют большой статус.