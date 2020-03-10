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Дм. Черышев: «Лучше отменить матч совсем, чем играть без болельщиков»

вчера, 16:05

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал решение Испании провести ближайшие два тура Ла Лиги и Сегунды без зрителей из-за коронавируса.

Моя точка зрения такова, что если отменяют матч для зрителей, то лучше отменить вообще матч, потому что в футбол играют для зрителей. Понятно, что сама ситуация напряженная, но если матчи есть, то они со зрителями должны быть, а если нет болельщика на стадионе, то лучше полностью отменить матч. Здесь немного неправильно, в одном случае разрешают проведение матчей, а в другом нет. Лучше отменить совсем матч, чем играть матчи без болельщиков. Правильно Альберт Селедес сказал, что правильно будет, если будем играть с болельщиками, болельщик поддерживает и ведет команду, а без болельщиков матчи будут как тренировочные. Не будет интриги, интереса и того ажиотажа, как бывают матчи с болельщиками. Футбольные матчи от таких решений теряют большой статус.

Коронавирус и футбол

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Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:33
Согласен.
Triem
Triem
вчера в 18:40
Ниче! Буржуи найдут выход - и кажется всем понятно какой. Поднимут стоимость телетрансляций.
beefs
beefs
вчера в 17:09
сложная обстановка...
DEIVID
DEIVID
вчера в 16:44
Абсолютно верно. Другое дело, что неизвестно когда всё нормализуется. И тогда придётся отменять уже не матч, а сезон.
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