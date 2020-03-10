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Клопп: «В ответном матче с „Атлетико“ нам нужно больше бить в створ»

вчера, 19:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 1:0.

Джордан Хендерсон готов. Что мы будем с этим делать — не знаю. Хотя нет — знаю, но не скажу! Алиссон точно не будет готов к матчу.

Что нужно изменить в сравнении с первым матчем? Больше бить в створ! То, что мы ни разу не попали по воротам, звучит так, как будто у нас не было шансов. Но это не так. У нас были моменты. Мы встречались, наверное, с лучшей командой мира по игре в глубокой защите. Счет 0:0 был бы блестящим результатом, но это не сделало бы игру дома существенно легче, потому что нам все равно пришлось бы забивать.

Завтра надо показать, что мы сделали выводы из ошибок в первом тайме, в первом матче, и что мы действительно хотим пройти дальше. У нас есть море возможностей, но в матче против столь солидной команды найти их будет очень сложно.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил neomessi
сегодня в 00:12
Настрой очень хороший у Клоппа и его банды. Посмотрим кто в итоге пройдёт дальше. Если Диего поставить автобус и будет играть в контратаке тогда англичанам придется туго. Ведь последние годы матрас лучшая команда в мире по игре от обороны( не считая этого сезона).
Тут нет если,они будут играть 2х эт автобесом с резкими контр а ми.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:22
Справитесь как нить...
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:19
Удачи Ливерпулю!
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:02
Это у Барселоне проходной защита, с Атлетико не катит.
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 22:00
Второй раз скотиновцам явно не фартанет
neomessi
neomessi
вчера в 21:53
Настрой очень хороший у Клоппа и его банды.
Посмотрим кто в итоге пройдёт дальше. Если Диего поставить автобус и будет играть в контратаке тогда англичанам придется туго. Ведь последние годы матрас лучшая команда в мире по игре от обороны( не считая этого сезона).
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:43
Тяжело будет Ливеру пройти матрасов.
SuperGobb
SuperGobb ответил Жека10
вчера в 21:41
желаю победы Атлетико.Они конечно тоже не фонтан,но англичан надо выбивать
Не хорошо поступаешь, Жека. А как же твои союзнички сквозера? Они же плакать будут.
SuperGobb
SuperGobb
вчера в 21:39
Придётся Скамину на матч назначать. Судя по первому матчу, без пенок ударов в створ не будет. Аха-ха)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:39
Юрген, не бить, а ЗАБИТЬ В СТВОР!!!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:36
клоп открыл Америку, вот для чего игроки выходят на поле оказывается, а мы-то не знали...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил fanliverpoolfan22
вчера в 21:22
Забивать будут матрасы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:21
Лучшие аФтобусы делает Атлетико...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:20
Глоров колбасы знатно поубавилось
beefs
beefs
вчера в 21:18
откровенно...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 21:14
Один гол "Атлетико" на контратаке - и можно будет тушить свет. Думаю, их шансы сейчас более предпочтительны. И это печально, потому что этот чертов автобус все равно вылетит в следующем раунде.
Жека10
Жека10
вчера в 21:13
желаю победы Атлетико.Они конечно тоже не фонтан,но англичан надо выбивать
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 20:59
при нынешней игре могут и вылететь из кубка!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:29
Поражение и сезон для Клоппа на смарку.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 20:07
Надо забивать
drug01
drug01
вчера в 19:57
Первая задача сравнять счет затем по игре......Дома должны помочь стены!!!!!
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 19:54
Что то не уверен в себе Клопп,это плохо для Ливерпуля,будем болеть за красивый футбол.
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