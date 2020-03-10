Робертсон: «Знаем, что можем вылететь из Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

В первом матче «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.

Пан или пропал! Нам нужно выходить в четвертьфинал. На выезде мы ни разу не попали в створ. Если и в этот раз будет также, реванша нам не видать. Мы больше владели мячом, но это обычное дело. С другой стороны, нам нужно опасаться контратак соперников. Мы должны сыграть «на ноль», чтобы получить шанс пройти дальше.

Мы думаем обо всех результатах. Это плей-офф, и если ты не показываешь свою лучшую игру, то вылетаешь. Мы знаем, что завтра можем выбыть из Лиги чемпионов, но думаем только о позитиве. Если будем играть в фирменном стиле «Ливерпуля», то сможем победить любую команду.