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Робертсон: «Знаем, что можем вылететь из Лиги чемпионов»

вчера, 19:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

В первом матче «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.

Пан или пропал! Нам нужно выходить в четвертьфинал. На выезде мы ни разу не попали в створ. Если и в этот раз будет также, реванша нам не видать. Мы больше владели мячом, но это обычное дело. С другой стороны, нам нужно опасаться контратак соперников. Мы должны сыграть «на ноль», чтобы получить шанс пройти дальше.

Мы думаем обо всех результатах. Это плей-офф, и если ты не показываешь свою лучшую игру, то вылетаешь. Мы знаем, что завтра можем выбыть из Лиги чемпионов, но думаем только о позитиве. Если будем играть в фирменном стиле «Ливерпуля», то сможем победить любую команду.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 20:06
Ливерпуль пройдет дальше
EAGinLE
EAGinLE ответил alexgurzan
вчера в 19:59
Раньше шло от комментария к комментарию . Теперь убирается простым посылом пустого комментария .
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