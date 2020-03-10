Ограничение массовых мероприятий в Москве коснётся 5 матчей РПЛ

Сегодня, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.
Таким образом, ограничение массовых мероприятий в Москве до 10 апреля коснется 5 матчей РПЛ:
15 марта: ЦСКА — «Уфа»
21 марта: «Локомотив» — «Оренбург»
22 марта: ЦСКА — «Зенит»
5 апреля: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Уфа».
Тем временем указ Собянина прокомментировали в руководстве РПЛ.
Значит 5 тыс. человек не страшно им пускать на стадион.
Бред.
Значит 5 тыс. человек не страшно им пускать на стадион.
Бред.
И вообще, из 5 матчей 3 с участием конюшни...
И вообще, из 5 матчей 3 с участием конюшни...
А представь что с вашими бы сейчас делали в ЛЧ?))
А представь что с вашими бы сейчас делали в ЛЧ?))
Они вроде за прошлый сезон были вторыми по домашней посещаемости...в Москве..
Они вроде за прошлый сезон были вторыми по домашней посещаемости...в Москве..
Матчи цска это не касается.
Матчи цска это не касается.
Но это не точно - слухи. По слухам и Бавария может сыграть без зрителей в своей паре.
Но это не точно - слухи. По слухам и Бавария может сыграть без зрителей в своей паре.
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
НЕТ УЖ ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
НЕТ УЖ ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ
Через неделю Бавария-Челси без трибун...это понятно...
А кто нибудь знает сегодняшний матч Лейпциг-Тоттенхэм пройдёт со зрителями на трибунах....или нет??
Через неделю Бавария-Челси без трибун...это понятно...
А кто нибудь знает сегодняшний матч Лейпциг-Тоттенхэм пройдёт со зрителями на трибунах....или нет??
Ограничения и запреты - как самое действенное средство...
Ограничения и запреты - как самое действенное средство...
и команды будут с хорошей поддержкой и картинку можно с полной трибуной фанатов показывать )))
и команды будут с хорошей поддержкой и картинку можно с полной трибуной фанатов показывать )))
В Санкт Петербург...например...
В Санкт Петербург...например...