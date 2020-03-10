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Ограничение массовых мероприятий в Москве коснётся 5 матчей РПЛ

вчера, 21:20

Сегодня, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

Таким образом, ограничение массовых мероприятий в Москве до 10 апреля коснется 5 матчей РПЛ:

15 марта: ЦСКА — «Уфа»
21 марта: «Локомотив» — «Оренбург»
22 марта: ЦСКА — «Зенит»
5 апреля: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Уфа».

Тем временем указ Собянина прокомментировали в руководстве РПЛ.

Коронавирус и футбол

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зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:11
Да нет вируса никакого, фейк правительственный для своих целей. На ютубе уже по полочкам разложили все
Sunny.
Sunny. ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 23:56
Кони боятся, что питерских будет больше местных. И вообще, из 5 матчей 3 с участием конюшни...
как обычно ищешь заговор , на нас всегда больше 5 тыс ходят это тебе не по бюджетникам билеты раздавать..
Sunny.
Sunny.
вчера в 23:54
все матчи с ЦСКА , на спартак все равно больше 5 тыс не собирается
13 RUS
13 RUS
вчера в 23:51
Пральна,нехрен заразу расносить ,но тогда бы уж вообще вообще запретили,а не до 5000
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:44
Какое то странное ограничение.
Значит 5 тыс. человек не страшно им пускать на стадион.
Бред.
шацк
шацк
вчера в 23:40
Бред все эти ваши ограничения, метро в таком случае ограничьте - слабо? Боится власть не вируса совсем, а народа...
dar_lan
dar_lan ответил DawnOfDestiny
вчера в 23:31
Видать, китайская зараза двигается к Путину...
У вас паранойя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:29
Кони боятся, что питерских будет больше местных.
И вообще, из 5 матчей 3 с участием конюшни...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:21, ред.
Видать, китайская зараза двигается к Путину...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:19, ред.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 23:15, ред.
    Как в игре Prototype) Сначала ничего такого, а потом го-го-го. Хотя, зачем ФиФистам во что-то предлагать поиграть?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
    вчера в 23:04
    Все никак не простишь немцам слив?))
    А представь что с вашими бы сейчас делали в ЛЧ?))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил LOpp
    вчера в 22:50, ред.
    об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек... Матчи цска это не касается.
    А что не так то..
    Они вроде за прошлый сезон были вторыми по домашней посещаемости...в Москве..

    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:47
    Тогда и на улицу надо запретить выходить. Там днём по жизни больше 5 тысяч человек.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 22:39
    так как же так ...вроде же 9 случаев,или как обычно можно умножать?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил oFANATo
    вчера в 22:32
    Сегодня Лейпциг-Тоттенхэм по-моему где то видел что без зрителей. Но это не точно - слухи. По слухам и Бавария может сыграть без зрителей в своей паре.
    Да ...Бавария уже официально объявила...
    LOpp
    LOpp
    вчера в 22:32
    об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек...

    Матчи цска это не касается.
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил Jeck Denielse
    вчера в 22:27
    со зрителями игра будет сегодня. один из последних матчей где можно будет насладиться футбольной атмосферой
    oFANATo
    oFANATo ответил Jeck Denielse
    вчера в 22:25, ред.
    Уважаемые господа !!! Через неделю Бавария-Челси без трибун...это понятно... А кто нибудь знает сегодняшний матч Лейпциг-Тоттенхэм пройдёт со зрителями на трибунах....или нет??
    Сегодня Лейпциг-Тоттенхэм по-моему где то видел что без зрителей.
    Но это не точно - слухи. По слухам и Бавария может сыграть без зрителей в своей паре.
    oFANATo
    oFANATo ответил Jeck Denielse
    вчера в 22:22
    Матч 22 марта ЦСКА-Зенит можно перенести в другой город... В Санкт Петербург...например...
    В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек

    По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.


    НЕТ УЖ ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ
    beefs
    beefs
    вчера в 22:22
    и до нас добрался....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:16, ред.
    Уважаемые господа !!!
    Через неделю Бавария-Челси без трибун...это понятно...

    А кто нибудь знает сегодняшний матч Лейпциг-Тоттенхэм пройдёт со зрителями на трибунах....или нет??
    particular
    particular
    вчера в 22:14
    Каждый функционер, нынче, старается проявить себя в борьбе с вирусом...
    Ограничения и запреты - как самое действенное средство...
    tolctoy
    tolctoy
    вчера в 22:10
    Боятся власти народного гнева.Вот и перестраховываются.
    спартак 1987
    спартак 1987
    вчера в 22:09
    а если кони игру с зенитом перенесут в химки например? как вообще будут определять эти 5000, у Спартака например владельцев абонементов значительно больше пяти тысяч человек? гостей будут пускать из квоты в 10% или только для хозяев поля?
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответил За адекватность
    вчера в 22:05
    Значит 4999 человек пустить можно матч смотреть на стадион?
    ну открыть только фан сектора и норм
    и команды будут с хорошей поддержкой и картинку можно с полной трибуной фанатов показывать )))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответил Jeck Denielse
    вчера в 22:04
    Матч 22 марта ЦСКА-Зенит можно перенести в другой город... В Санкт Петербург...например...
    В Питере даже кроновирус не выживает?
    Footbolista
    Footbolista ответил serh62
    вчера в 21:55, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:55, ред.
    Матч 22 марта ЦСКА-Зенит можно перенести в другой город...
    В Санкт Петербург...например...
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 21:52
    Значит 4999 человек пустить можно матч смотреть на стадион?
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