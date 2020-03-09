Огненный футбол-на-Дону!

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вчера, 17:00

Два удаления и три пенальти в Ростове, победа над прямым конкурентом — «Ростов» потрепал нервы, но поддержал праздничное настроение болельщиков в теплый весенний день!

Тренерские решения

Мы предполагаем относительно стартовых составов и тактики, а тренеры располагают. Валерий Карпин принял логичные и читаемые решения: Чистяков заменил в стартовом составе дисквалифицированного Хаджикадунича, а в центре поля Матиаса Норманна заменил Данил Глебов. Тоже вполне читаемое решение. Вот только судьба очень скоро внесла коррективы и заставила Валерия Георгиевича искать план «Б»: Осипенко в попытке выбить мяч попал шипами в голову своему напарнику по центру обороны Чистякову, в итоге, Дмитрий уже в дебюте матча покинул поле на носилках.

Так как квалифицированных защитников на скамейке «Ростова» не обнаружилось, пришлось жонглировать: Саплинов заменил травмированного центрбека Чистякова и отправился на левый фланг атаки, Байрамян с этой позиции перешел на правый фланг обороны, а Козлов отправился в центр. Одна травма повлекла за собой перестановки сразу на трех позициях. Стрессовая ситуация для любой команды, хотя «Ростов» проявил завидную координацию при таком сложном перестроении.

Впрочем, ЦСКА ничем подобным не удивишь, ведь Виктор Ганчаренко и без сопутствующих факторов перетряхивает состав команды нещадно. Как и ожидалось, вернулся в оборону Магнуссон, его товарищами по предпоследней линии стали Дивеев и Карпов. На левом фланге у армейцев каждый матч новый игрок: против «Урала» играл Обляков, против «Спартака» Набабкин, теперь очередь дошла до Щенникова. Обляков на этот раз вышел в центре вместе с Бистровичем и Ахметовым, Влашич пошел в атаку и составил компанию Сигурдссону, а Чалов и Шкурин остались в запасе. Игроки ЦСКА не путаются от столь частых перетасовок?

Разочарование. Поле «Ростов Арены»

Еще до стартового свистка удалось определиться с главным разочарованием. В этом году трескучие морозы обошли Россию стороной, а в Ростове-на-Дону метеорологической зимы не было в принципе. Так что плешивый газон целиком и полностью на совести властей региона, в чью собственность «Ростов Арена» перешла в конце прошлого года. Такое поле после такой зимы в южном регионе — позор.

Первый тайм

Болельщики шутили, что команды долго будут раскачиваться после бурного празднования 8-го марта, но событий в первом тайме хватило бы на парочку среднестатистических матчей РПЛ . Началось все с очень неприятного эпизода, в котором рассечение по вине товарища получил защитник «Ростова» Чистяков. Здоровья Дмитрию! У хозяев произошли перестановки, а армейцы даже без перестановок ответили очередной грубейшей ошибкой в обороне: Ахметов оказался один на один с Шомуродовым в опасной близости от ворот и лишил форварда явной возможности забить. Пенальти и удаление.

Исполнять одиннадцатиметровый отправился Еременко, но Акинфеев разгадал намерения бывшего партнера по ЦСКА и справился с ударом Романа в угол. Однако даже Игорь ничего не смог поделать десятью минутами позже, когда Еременко выстрелил под перекладину, как из базуки. Мяч выскочил в поле, но система взятия ворот просигнализировала, что гол был. Так счет сравнялся, ведь незадолго до этого Сигурдссон убежал к воротам Песьякова, выдержал мхатовскую паузу и открыл счет. Предыдущий гол ЦСКА пропустил от «Спартака» в большинстве, а теперь забил в меньшинстве. На перерыв команды ушли при счете 1:1, но это большая удача для «красно-синих», учитывая развитие событий и соотношение ударов — 16:3 в пользу хозяев.

Второй тайм

Недолго сохранялось равновесие на табло, еще до перерыва «Ростов» доминировал, армейцам не удавалось нивелировать численное преимущество соперников, весь подбор оставался за «желто-синими», а ЦСКА не хватало игрока в центре. В дебюте второй половины армейцы получили еще один удар, после которого уже не поднялись: снова пенальти в связке с красной карточкой. Владислав Безбородов воспользовался VAR и внимательно смотрел повтор у бровки, после чего не только во второй раз в матче указал на одиннадцатиметровую отметку, но и удалил Карпова за фол на Попове, посчитав удар молодого защитника по ноге болгарину выходящим за рамки спортивной борьбы.

Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти, а вскоре ЦСКА похоронил вышедший на замену Павел Мамаев, эмоционально отметивший гол в ворота бывшего клуба. 1:3 для команды, играющей вдевятером по схеме 4-4-0, казались приговором, а оставшиеся полчаса игры превратились в формальность. Оставалось только выяснить, с каким конкретно счетом выиграет «Ростов». Повторюсь — так только казалось. И думаю, не только мне. Кто бы мог подумать, что ЦСКА вдевятером организует ответный гол — собственные ворота поразил Осипенко, у которого день явно не задался.

А потом армейцы быстро разыграли штрафной и заработали пенальти. На трибунах наступила такая тишина, что было слышно только нервное лузганье семечек. Через секунду Песьяков потащил удар Чалова и заставил «Ростов-Арену» зайтись в экстазе. Это была еще далеко не победа, у армейских болельщиков до самого финального свистка сохранялась надежда, а ростовчане сгрызли все семечки и приступили к ногтям за 8 минут добавленного Безбородовым времени. Впрочем, игра уже в основном шла в середине поля и на армейской половине, пенальти привел игроков «Ростова» в чувство, и команда Валерия Карпина довела дело до победы в одном из лучших матчей сезона 2019/20 в РПЛ .

Матч, в котором было всё!

- автогол;

- 2 удаления;

- 3 пенальти, 2 из которых не реализованы по милости вратарей;

- 10 желтых карточек;

- 11 вратарских сэйвов;

- 12 добавленных минут в сумме к обоим таймам;

- 28 ударов по воротам Игоря Акинфеева.