Супердерби! «Спартак» и ЦСКА устроили шоу

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сегодня, 00:09

В кубковом дерби московских клубов было все: много голов, эмоции, стычки, удаление и подозрение на пенальти. «Соккер.ру» в восторге!

Хладнокровным экспертам в элегантных костюмах Талалаеву и Широкову не хватило футбола в матче «Спартака» и ЦСКА . Конечно, для начала желательно разобраться с терминами и определениями, но в общем смысле в корне не согласен с такой позицией: футбола было более чем достаточно. Во-первых, потому что эмоции, коих на долю этого дерби выпало немало, не помешали командам забить пять голов на двоих, выдать результативный первый тайм, «шахматный» второй и бодрый овертайм с решающим голом. Во-вторых, нужно понимать, что организованные команды иногда — в зависимости от темперамента и обстоятельств, тоже имеют право веселиться. В-третьих, футбол, господа эксперты, бывает разным, или нужно всегда исключительно держать мяч внизу и делать пятьсот поперечных передач в каждой атаке?

Да, «Спартак» Тедеско заточен на вертикальный футбол, с появлением в атаке габаритного Соболева «красно-белые» регулярно выходят из обороны за счет длинного паса, но это выглядит осмысленно, тем более это не единственный вариант ведения игры: большая ставка делается на прессинг, фланговые футболисты тянут на себя одеяло, а вся команда прибавила в уверенности. Во многом благодаря этой уверенности «Спартак» спокойно переждал стартовое даже не давление, а волнение армейцев и провел результативную атаку, которая началась с отбора мяча Зобниным на фланге, а продолжилась проходом Бакаева по центру с безупречным ударом в нижний угол ворот со средней дистанции.

Роман набрал блестящую форму на сборах, вернулся в центр поля и снова выдает потрясающий объем работы, причем не только оборонительной, но и созидательной. Зелимхан — сердце спартаковского креатива. Увы, в дерби с ЦСКА он отыграл только один тайм, в перерыве россиянина, у которого было выявлено подозрение на сотрясение мозга, пришлось менять на Тиля. Но еще с Бакаевым на поле «Спартак» забил второй мяч — Соболев и Понсе продавили оборону ЦСКА , и Акинфееву повезло не пропустить больше: защита действовала безобразно. Хотя, вернее будет сказать — защитники, потому что игра изобиловала индивидуальными ошибками.

Пропустив два мяча к 13-й минуте, армейцы, к своей чести, не опустили рук и даже не казались выбитыми из колеи. Очень быстро удалось вернуться в игру, а перед самым перерывом Ильзат Ахметов сделал счет 2:2. В обоих случаях претензии можно было предъявлять уже спартаковским мастерам обороны: сначала Дивеева бросили в одиночестве перед воротами, а потом Жиго срезал мяч в пустую опорную зону, куда набежал Ахметов. Игра перевернулась, эмоции зашкаливали, по пути в раздевалку случилась потасовка: у футболистов «Спартака» обнаружились претензии к Карпову, а армейцы не дали молодого в обиду. Ничего страшного.

За событийностью могли потеряться некоторые любопытные детали, но второй тайм — отрезок переосмысления и торжества трезвого рассудка, позволил и на них обратить внимание. Запомнился выход «Спартака» из обороны через Кутепова, хотя обычно этим занимается Джикия. Наверное, Тедеско хотел удивить оппонента, подготовившего прессинг именно под Георгия, кроме того, «Спартаку» логичней было держать мяч на противоположному фланге от Фернандеса. Один из залогов успеха «красно-белых» как раз в локальной победе — над Марио, которого удалось сдержать не только тактическими штучками, но и с помощью реактивного Айртона, который не только перебегал, но и переиграл соотечественника. Однозначно лучший матч Лукаса в футболке московского клуба.

Собственно, у «Спартака» в этом матче вообще все сыграли на «хорошо» и «отлично», разве что к Жиго могут быть вопросы: француз ассистировал Ахметову, а во втором тайме чуть не забил в свои ворота. Но и Самуэль вместе со всеми выстоял, когда «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Понсе, а после финального свистка порвал горло, устроив перекличку с болельщиками. Радоваться было чему, ведь команда Тедеско вырвала победу голом Джордана Ларссона в начале второго тайма дополнительного времени, хотя на тот момент казалось, что шансы ЦСКА выше — как минимум, из-за численного преимущества.

За армейцев в овертайме тоже мог забить вышедший на замену форвард: белорус Илья Шкурин попал в штангу и в Жиго из убойных позиций, но решающий мяч суждено было забить Ларссону после передачи вратаря Максименко. Джордан воспользовался советом легендарного отца — не смотрел на ворота, только на мяч, пробил резко и хлестко, даже Акинфеев не вытащил. Зато Игорь потащил удар Тиля, который мог сам сделать счет 4:2 или покатить на Ларссона, который забивал бы уже в пустые ворота. Фарта голландцу по-прежнему не хватает, хотя в целом он провел достойную игру.

О победителе сегодня больше слов, как часто и бывает, но это еще и потому, что игра была от «Спартака», который резво начал и повел 2:0, потом сделал два царских подарка ЦСКА , а после перерыва старался играть с мячом и в давление. Опять же, в овертайме игра изменилась после удаления в составе «Спартака», которое вышло боком армейцам: Виктор Ганчаренко считает, что в равных составах игра продолжалась бы на встречных курсах, и такой момент, как у Ларссона, вряд ли возник бы.

Безусловно, ЦСКА заслуживает добрых слов за проявленный характер в первом тайме — именно из-за камбэка армейцев дерби получилось таким невероятным, но структурно, тактически и психологически «Спартак» был лучше. Лидеры ЦСКА не проявили себя: Фернандес, Влашич и Чалов точно не могут занести себе дерби в актив, в то же время у «Спартака» каждый хотел быть немножко вожаком. Лучше всех получилось, пожалуй, у Зобнина, который не только тащил мяч вперед, раздавал передачи и бил по воротам, но и рубился от души, не щадя себя и соперников. Роман, обычно спокойный и рассудительный, выплеснул из себя столько спортивной злости, как никогда прежде. Именно эта злость и целеустремленность стала решающим фактором перевеса в пользу «Спартака». А еще немного удачи. Куда без нее в дерби?

Судейская комната

Странное ощущение относительно судейства. С одной стороны, Сергей Иванов давал бороться и не испортил дерби ненужными свистками, с другой — он едва не испортил его решениями в концовке основного времени и овертайме. Но все-таки нужно отделять эпизоды борьбы от очевидных фолов, потому что каждое нарушение правил имеет свои последствия. Скажем, не зафиксировав очевидный и банальный фол на Зелимхане Бакаеве в концовке первого тайма, Сергей Иванов обрек спартаковскую «десятку» на неравное единоборство, которое привело к сотрясению мозга. Свистни вовремя — уберег бы здоровье футболиста.

Большие споры вызвало попадание мяча в руку Игорю Дивееву в штрафной площади ЦСКА в самой концовке основного времени. Эпизод, что называется, на усмотрение арбитра: вроде бы рука в естественном положении, но защитник сделал ей движение, и мяч перед тем, как нашел запретную часть тела защитника прошел значительное расстояние, а это аргумент в пользу назначения пенальти. Был или не был одиннадцатиметровый, пусть решают магистры судейства, удивляет в этой ситуации поведение Иванова, который принял решение после пятисекундной консультации с видеоассистентом. Момент не настолько однозначный, чтобы можно было четко решить на скорую руку, тем более концовка матча, рефери мог позволить себе большую паузу и самостоятельный просмотр эпизода. Но делать этого не стал. Зачем в таком случае нужен VAR ?