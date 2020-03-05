Волевой «Зенит», Супер-Жирков и раздевание

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сегодня, 13:16

Дерби «Спартака» и ЦСКА заслонил в информационном пространстве выход в полуфинал «Зенита», который не без приключений выиграл в Грозном. «Соккер.ру» резюмирует.

Сергей Семак выставил в Грозном сильнейший состав. Сильнейший — на сегодняшний день, а вообще-то на поле не было тройки ведущих игроков атаки: Дзюбы, Азмуна и Дриусси. Но у «Зенита» такая глубина состава, что даже такие колоссальные потери не выглядели смертельными, в атаке сыграли не какие-нибудь там юнцы из молодежного состава, а 40-миллионный бразилец Малком, 10-миллионный аргентинец Ригони и бесценный Алексей Сутормин. Активно помогал этой троице кандидат в сборную России Александр Ерохин, у которого была парочка хороших моментов отличиться до перерыва.

«Зенит» владел территориальным и игровым преимуществом, создавал моменты, хотя в первом тайме сложно было найти на поле Малкома, то ли запутавшегося в схемах, то ли пока не располагающего должным игровым тонусом, чтобы играть «на все деньги». «Ахмат» на вежливое давление «Зенита» отвечал своими моментами. Почти час игра шла с обоюдными моментами, но без голов, пока резкий Бернард Бериша не упал в штрафной площади «Зенита», почувствовав удар по ноге от Оздоева.

Касание Магомеда было осторожным, щиток в щиток, показалось, что Бериша упал после доли секунды размышлений, однако это не возбраняется: все формальные причины для назначения одиннадцатиметрового удара у Николая Волошина были, решение правомерное. Одисе Роши спокойно направил мяч в угол, и «Зенит» принял на себя ношу отыгрывающегося. Сергей Семак мгновенно отреагировал двумя заменами: Жирков вышел вместо Ерохина (Дуглас Сантос перешел в центр поля), а Шатов заменил Сутормина. Один из этих ходов стал судьбоносным и принес «Зениту» путевку в полуфинал Кубка России.

Юрий Жирков — MVP матча. Малком, учись!

Уже через пару минут после выхода на поле 36-летний Жирков едва не организовал ответный гол в ворота «Ахмата»: его прострел не нашел в штрафной площади партнеров, зато защитник хозяев Андрей Семенов едва не стал автором автогола, пробив в перекладину. И все-таки Юрий Валентинович записал на свой счет чистый «ассист», когда очень ловко откинул мяч под удар Эмилиано Ригони, воспользовавшись глазами на затылке.

Этот гол перевел игру в овертайм, но до пенальти в Грозном, как и в московском дерби, дело не дошло, потому что уже в начале дополнительного времени все тот же Юрий Жирков после подачи углового подкараулил неудачную скидку Харина на радиусе штрафной и слету с правой (!) ноги пробил точно в ворота сквозь гущу игроков. Помог небольшой рикошет, но впечатлило, что Жирков решился на удар, который и родной-то ногой исполнить не всегда получается. Однозначно герой матча, слово ему:

Хорошо, что прошли «Ахмат» и сыграем в следующем раунде. В Грозном играть всегда непросто, но мы по делу перевернули игру, а после второго мяча создали еще много моментов, чтобы забить. Правда, в последние минуты и у наших ворот было опасно, Кержаков поймал мяч после сильного удара. Жаль, что подвела реализация, могли выиграть спокойнее.

Моменты «Зенита» в концовке, о которых говорит Жирков, запарывал в основном Малком. Бразилец и в матче с «Локомотивом» выглядел не очень волшебно, а в Грозном начал с серенького первого тайма, во втором прибавил в борьбе и стал лучше выбирать позиции, а в овертайме не воспользовался шикарными шансами открыть счет своим голам за «Зенит» в официальных матчах: Городов очную дуэль у Малкома выиграл с форой. Впрочем, бразилец полгода не играл в футбол, так что пока не будем судить его строго и дадим время почувствовать игровой тонус. Хорошим симптомом является уже хотя бы тот факт, что Малком без проблем выдержал 120 минут в матче с «Ахматом». Значит, физически уже в порядке.

В Грозном не оценили раздевание фанатов «Зенита»

Важные события в матче «Ахмат» — «Зенит» происходили не только на поле, но и на трибунах. В концовке основного времени фанаты «Зенита» по традиции оголили торсы, но выбрали для этого явно не лучшее место. Местные мужчины, воспитанные в мусульманских традициях, толпой повалили к гостевому сектору, выглядело все это пугающе: если бы толпы столкнулись, все закончилось бы печально. К счастью, стюардам и футболистам удалось сгладить ситуацию: болельщики «Ахмата» ограничились призывами к соблюдению норм приличия, а Магомед Оздоев выступил в роли парламентера и объяснил фанатам, почему им стоит одеться.

Хорошо, что фанаты послушали Оздоева в этой ситуации и не допустили эскалации конфликта, но плохо, что такое в принципе возможно. Стадион «Ахмат-Арена» должен быть дисквалифицирован из-за наплевательского отношения к безопасности зрителей, все это могло закончиться трагедией из-за нескольких голых пупков. Фанаты «Зенита» не нарушали законов Российской Федерации, не проявляли агрессии, форма «по торсу» — их традиционный перформанс на трибуне, который допустим и ничуть не осуждаем в цивилизованном обществе повсеместно. Общепринятых правил зенитовцы не нарушали, а разбираться в тонкостях местных традиций они не обязаны, хотя Сергей Семак считает иначе:

Стычка фанатов в конце второго тайма? Нужно уважать и чтить традиции. Что касается наших болельщиков, то это их привычное состояние. Надо искать компромисс. Здесь это воспринимается так. В других городах — иначе. Думаю, что не все знали. Любой конфликт нужно решать, нужно уважать друг друга. Это событие не нравится ни мне, ни вам, ни болельщикам.

Не думаю, что фанатов «Зенита» порадовала травоядная позиция главного тренера, и уверен, что не каждый знает об аурате — запрете на публичную демонстрацию определенных частей тела в мусульманстве. Исповедующий ислам полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев даже у себя на страничке в Инстаграме замазывает колени согласно законам своей религии.

Вот только фанаты «Зенита» не обязаны придерживаться этих правил, к тому же их акт обнажения точно не был направлен против «Ахмата» и чеченского народа, в нем не содержалось оскорбительного посыла, не был нарушен закон.

И да, принимающая сторона могла заранее обратиться с просьбой и порекомендовать, как нужно себя вести в Грозном. Можно раздать листовки перед входом на сектор или, наконец, использовать микрофон на стадионе для стоящего дела. Есть много хороших способов рассказать приезжим о своих традициях, привить к ним уважение, но произошедшее во время матча — беспредельная дикость.