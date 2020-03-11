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Гладбахская «Боруссия» обыграла «Кёльн» на своём поле

11 марта 2020, 22:26
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 1Логотип футбольный клуб КельнКельнМатч завершен

В перенесенном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн».

В турнирной таблице «Боруссия» поднимается на четвертую строчку (49 очков), «Кельн» на 10-м месте (32 очка).

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия» — «Кельн» 2:1 (1:0)
Голы: Эмболо 32, Мере 70 (автогол) — Ут 81

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Штробль, Херрманн (Хофманн 76), Эмболо (Штиндль 82), Тюрам (Бенсебаини 88), Плеа
Главный тренер: Розе Марко.

«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Мере (Модест 85), Ляйстнер, Шмитц, Шкири, Хектор, Кайнц (Дрекслер 66), Ут, Якобс (Тильманн 72), Кордоба
Главный тренер: Гиздол Маркус.

Предупреждения: Кайнц 33, Ут 84, Тюрам 88

Судья: Айтекин Дениз.

В прошлой игре гладбахцы уступили «Боруссии» из Дортмунда.

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