Гладбахская «Боруссия» обыграла «Кёльн» на своём поле

В перенесенном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн».
В турнирной таблице «Боруссия» поднимается на четвертую строчку (49 очков), «Кельн» на 10-м месте (32 очка).
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» — «Кельн» 2:1 (1:0)
Голы: Эмболо 32, Мере 70 (автогол) — Ут 81
«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Штробль, Херрманн (Хофманн 76), Эмболо (Штиндль 82), Тюрам (Бенсебаини 88), Плеа
Главный тренер: Розе Марко.
«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Мере (Модест 85), Ляйстнер, Шмитц, Шкири, Хектор, Кайнц (Дрекслер 66), Ут, Якобс (Тильманн 72), Кордоба
Главный тренер: Гиздол Маркус.
Предупреждения: Кайнц 33, Ут 84, Тюрам 88
Судья: Айтекин Дениз.
В прошлой игре гладбахцы уступили «Боруссии» из Дортмунда.