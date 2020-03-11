«Аталанта» снова обыграла «Валенсию»

«Аталанта» одержала победу над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче итальянский клуб победил со счетом 4:1.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» — «Аталанта» 3:4 (1:2)
Голы: Гамейро 21, Гамейро 51, Ферран Торрес 67 — Иличич 3 (пенальти), Иличич 43 (пенальти), Иличич 71, Иличич 82
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Коклен (Черышев 74), Диахаби (Гонсалу Гедеш 46), Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гамейро, Родриго (Флоренци 79)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Аталанта»: Спортиелло, Джимсити, Кальдара, Паломино, Хатебур, де Рон (Сапата 44), Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамез 83), Иличич, Гомес (Малиновский 78)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Коклен 33, Диахаби 42, Кондогбиа 58, Васс 64, Фройлер 86
Судья: Хэцеган Овидиу.
Привет от Кальдары Милану и Юве!
Привет от Кальдары Милану и Юве!
Сериал рулит
Сериал рулит
08.03.2020, 03:14
Также не стоит мне рассказывать про то, какие непроходимые защитники в Италии)) вон Аталанта в каждой игре по 6-7 мячей кладет.
Уровень серии А я увидел, когда молодежь и запасные Барселоны в чистую вынесли на тот момент лидера в гостях. На всякий случай напомню тебе, это был Интер.
_________________
Ну..., судя по двум играм в Аталанты, против испанского топ-клуба, с 4 забитыми голами в каждой игре, видно какие непроходимые защитники в Испании, что Месси там забивает в поте лица ))
Хотя постойте, Аталанта ведь забила в двух играх по 4 мяча в плей-офф ЛЧ, а не в чемпионате Италии, где защитники как намекает Летучий Голландец проходные?!
Какая-та неувязочка выходит?!
ЖДУ НЕЛЕПЫХ ОПРАВДАНИЙ ЛЕТУЧЕГО-ГОЛЛАНДЦА!
08.03.2020, 03:14
Также не стоит мне рассказывать про то, какие непроходимые защитники в Италии)) вон Аталанта в каждой игре по 6-7 мячей кладет.
Уровень серии А я увидел, когда молодежь и запасные Барселоны в чистую вынесли на тот момент лидера в гостях. На всякий случай напомню тебе, это был Интер.
_________________
Ну..., судя по двум играм в Аталанты, против испанского топ-клуба, с 4 забитыми голами в каждой игре, видно какие непроходимые защитники в Испании, что Месси там забивает в поте лица ))
Хотя постойте, Аталанта ведь забила в двух играх по 4 мяча в плей-офф ЛЧ, а не в чемпионате Италии, где защитники как намекает Летучий Голландец проходные?!
Какая-та неувязочка выходит?!
ЖДУ НЕЛЕПЫХ ОПРАВДАНИЙ ЛЕТУЧЕГО-ГОЛЛАНДЦА!
Как бы то ни было, они молодцы, но теперь самый желанный соп в 1/4.
Как бы то ни было, они молодцы, но теперь самый желанный соп в 1/4.
Где нерадзурские цвета, там кабинеты. Две пенки и дырявый вратарь из Бурсы. Ещё и тело арсенальское. Аха-ха.)
Позор филиалу интера.
Где нерадзурские цвета, там кабинеты. Две пенки и дырявый вратарь из Бурсы. Ещё и тело арсенальское. Аха-ха.)
Позор филиалу интера.