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«Аталанта» снова обыграла «Валенсию»

сегодня, 00:52
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» одержала победу над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче итальянский клуб победил со счетом 4:1.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» — «Аталанта» 3:4 (1:2)
Голы: Гамейро 21, Гамейро 51, Ферран Торрес 67Иличич 3 (пенальти), Иличич 43 (пенальти), Иличич 71, Иличич 82

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Коклен (Черышев 74), Диахаби (Гонсалу Гедеш 46), Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гамейро, Родриго (Флоренци 79)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Аталанта»: Спортиелло, Джимсити, Кальдара, Паломино, Хатебур, де Рон (Сапата 44), Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамез 83), Иличич, Гомес (Малиновский 78)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Коклен 33, Диахаби 42, Кондогбиа 58, Васс 64, Фройлер 86

Судья: Хэцеган Овидиу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил goalaktika
сегодня в 07:32
Неплохая перестрелка. Покер за Иличичем. Было бы неплохо если в 1/4 Аталанта встретиться с Лейпцигом. И дного из них увидели бы в полуфинале
Финал Лейпциг-Аталанта более вероятен....чем полуфинал....)))
BagioR
BagioR
сегодня в 07:31, ред.
Супер команда. Влюблюсь в них с каждым годом все больше и больше
Привет от Кальдары Милану и Юве!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 07:09
С победой .
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:52
Эта Аталанта веселит всё больше и больше!
ОПС
ОПС
сегодня в 06:46
Молодцы.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 06:46
На классе!
Сериал рулит
Mangur
Mangur
сегодня в 06:23
Побеждает сильнейший.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Аталанта весёлая команда!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:03
Ух вот это пара Голевая! Аталанта дальше прошла, интересно на них глянуть дальше.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 04:15
Летучий-Голландец.
08.03.2020, 03:14

Также не стоит мне рассказывать про то, какие непроходимые защитники в Италии)) вон Аталанта в каждой игре по 6-7 мячей кладет.
Уровень серии А я увидел, когда молодежь и запасные Барселоны в чистую вынесли на тот момент лидера в гостях. На всякий случай напомню тебе, это был Интер.
_________________

Ну..., судя по двум играм в Аталанты, против испанского топ-клуба, с 4 забитыми голами в каждой игре, видно какие непроходимые защитники в Испании, что Месси там забивает в поте лица ))

Хотя постойте, Аталанта ведь забила в двух играх по 4 мяча в плей-офф ЛЧ, а не в чемпионате Италии, где защитники как намекает Летучий Голландец проходные?!

Какая-та неувязочка выходит?!

ЖДУ НЕЛЕПЫХ ОПРАВДАНИЙ ЛЕТУЧЕГО-ГОЛЛАНДЦА!
Robinson
Robinson
сегодня в 03:32
Тренер Идиот, опять не выпустил Чернышова в старте.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 03:21
Красавцы бергамаски!
амурец
амурец
сегодня в 03:12
Да уж веселенький матч
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:06
С Атлантой не соскучишься!!!
makerdream
makerdream
сегодня в 01:49
лоховская пара
da da da
da da da ответил Вечный Князь
сегодня в 01:16
Посмотрим, что из них получится. Их уже картонщики нахваливают. Как бы то ни было, они молодцы, но теперь самый желанный соп в 1/4.
как бы Лион не выкинул твою команду Рона
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 01:13
Иличич - зверь!
Вечный Князь
Вечный Князь ответил juvenale
сегодня в 01:05
красавцы
Посмотрим, что из них получится. Их уже картонщики нахваливают.

Как бы то ни было, они молодцы, но теперь самый желанный соп в 1/4.
Вечный Князь
Вечный Князь
сегодня в 01:04
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 01:03
    Неплохая перестрелка. Покер за Иличичем. Было бы неплохо если в 1/4 Аталанта встретиться с Лейпцигом. И дного из них увидели бы в полуфинале
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:02
    Серии А закрыли,а Аталанта выступает в лч скорее потеряют форму и вылетят в 1/4 финале
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:01
    Игра кабинетных полосатиков кажется полным унынием, когда смотришь как играет Аталанта.
    da da da
    da da da
    сегодня в 01:00
    Ферран топ,тащит Валенсию,тренер у них слабоват конечно,могли бы 1/2 ЛЧ играть с таким составом налегке.
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
    сегодня в 00:57
    Как же Аталанта красиво играет 🔥🔥🔥 Гасперини красавчик 👍
    Hoyar
    Hoyar
    сегодня в 00:56
    Молодцы, на матче сделал коэф 6,8
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:56
    Без зритилей не то,молодцы веселая команда Аталанта.
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 00:56
    красавцы
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 00:54
    Лучший итальянский клуб на данный момент, только удачи дальше. Банда из Бергамо творит историю
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