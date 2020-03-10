ГлавнаяНовости

«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» и поднялся на 4-е место в таблице Примеры

вчера, 23:58
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар1 : 2Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эйбар».

В турнирной таблице баски поднялись на четвертую строчку (46 очков), «Эйбар» на 16-м месте (27 очков).

Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа

«Эйбар» — «Реал Сосьедад» 1:2 (0:1)
Голы: Диас де Оливейра 90 (пенальти)Ойарсабаль 16 (пенальти)Орельяна 29

«Эйбар»: Дмитрович, Робер, Арбилья, Бигас (Бургос 82), Анхель, Альварес (Диас де Оливейра 67), Эскаланте, Орельяна, Эспозито, Инуи (Кике 77), Кике
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субельдия, Мерино, Янузай (Порту 67), Сангальи (Гевара Лахо 62), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак 85)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Бигас 15, Субельдия 28, Анхель 29, Эскаланте 35, Янузай 37

Судья: Медье Давид.

В прошлой игре «Сосьедад» уступил «Барселоне».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ротор» и «Торпедо» потеряли очки. Итоги 26-го тура ФНЛ
Вчера, 23:47 Комментарии0
Победа «Ливерпуля» и манчестерское дерби. Итоги 29-го тура АПЛ
Вчера, 00:53 Комментарии3
«Лестер» разгромил «Астон Виллу», Варди сделал дубль после выхода на замену
Вчера, 00:52 Комментарии14
Победа «Юве» над «Интером», поражение «Милана». Итоги 26-го тура Серии А
09 марта Комментарии3
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»
09 марта Комментарии150
«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» и остался в зоне вылета
09 марта Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:14
Молодцы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100