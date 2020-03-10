«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» и поднялся на 4-е место в таблице Примеры

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эйбар».
В турнирной таблице баски поднялись на четвертую строчку (46 очков), «Эйбар» на 16-м месте (27 очков).
Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа
«Эйбар» — «Реал Сосьедад» 1:2 (0:1)
Голы: Диас де Оливейра 90 (пенальти) — Ойарсабаль 16 (пенальти), Орельяна 29
«Эйбар»: Дмитрович, Робер, Арбилья, Бигас (Бургос 82), Анхель, Альварес (Диас де Оливейра 67), Эскаланте, Орельяна, Эспозито, Инуи (Кике 77), Кике
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субельдия, Мерино, Янузай (Порту 67), Сангальи (Гевара Лахо 62), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак 85)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждения: Бигас 15, Субельдия 28, Анхель 29, Эскаланте 35, Янузай 37
Судья: Медье Давид.
В прошлой игре «Сосьедад» уступил «Барселоне».