Победа «Ливерпуля» и манчестерское дерби. Итоги 29-го тура АПЛ

Завершились матчи 29-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» — «Борнмут» 2:1
Голы: Салах Мохамед 25, Мане Садио 33 — Уилсон Каллум 9
«Арсенал» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Ляказетт Александр 78
«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» 1:0
Гол: Айю Жордан 28
«Шеффилд Юнайтед» — «Норвич Сити» 1:0
Гол: Шарп Билли 36
«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:1
Гол: Сен-Максимен Аллен 79
«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0
«Бернли» — «Тоттенхэм» 1:1
Голы: Вуд Крис 13 — Алли Деле 50 (пенальти)
«Челси» — «Эвертон» 4:0
Голы: Маунт Мэйсон 14, Педро 21, Виллиан 51, Жиру Оливье 54
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 2:0
Голы: Марсьяль Антони 30, МакТоминэй Скотт 90+6
«Лестер Сити» — «Астон Вилла» 4:0
Голы: Барнс Харви 40, Варди Джейми 63 (пенальти), Варди Джейми 79, Барнс Харви 85