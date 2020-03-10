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Победа «Ливерпуля» и манчестерское дерби. Итоги 29-го тура АПЛ

сегодня, 00:53

Завершились матчи 29-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» — «Борнмут» 2:1
Голы: Салах Мохамед 25, Мане Садио 33 — Уилсон Каллум 9

«Арсенал» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Ляказетт Александр 78

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» 1:0
Гол: Айю Жордан 28

«Шеффилд Юнайтед» — «Норвич Сити» 1:0
Гол: Шарп Билли 36

«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:1
Гол: Сен-Максимен Аллен 79

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0

«Бернли» — «Тоттенхэм» 1:1
Голы: Вуд Крис 13 — Алли Деле 50 (пенальти)

«Челси» — «Эвертон» 4:0
Голы: Маунт Мэйсон 14, Педро 21, Виллиан 51, Жиру Оливье 54

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 2:0
Голы: Марсьяль Антони 30, МакТоминэй Скотт 90+6

«Лестер Сити» — «Астон Вилла» 4:0
Голы: Барнс Харви 40, Варди Джейми 63 (пенальти), Варди Джейми 79, Барнс Харви 85

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