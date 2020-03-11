«Сочи» в домашнем матче разгромил «Оренбург». Кокорин оформил дубль

В перенесенном матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Сочи» разгромил «Оренбург». Голами в составе хозяев отметились: Александр Кокорин (дубль), Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа. Защитник «Оренбурга» Тимур Аюпов на 24-й минуте забил гол в свои ворота, в концовке оренбургский клуб ответил голом престижа в исполнении Джоэля Фамейе.
Благодаря этой победе «Сочи» покинул зону вылета (21 очко), «Оренбург» на 11-м месте (23 очка).
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» — «Оренбург» 5:1 (2:0)
Голы: Аюпов 24 (автогол), Кокорин 35 (пенальти), Кокорин 62, Мостовой 73, Нобоа 78 — Фамейе 85
«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика (Набиуллин 75), Маргасов, Нобоа, Цаллагов (Лагатор 72), Кокорин, Мостовой, Заболотный (Карапетян 81)
Главный тренер: Федотов Владимир В..
«Оренбург»: Климович, Радакович, Аюпов, Сиваков (Зотов 65), Малых, Терехов, Мишкич, Рогич (Чуканов 76), Рикарду Алвеш (Силла Диалло 64), Фамейе, Деспотович
Главный тренер: Емельянов Константин.
Предупреждения: Фамейе 87
Судья: Турбин Евгений.
А главное пугает , то что факт договорняка все понимают и принимают его как данность.
А главное пугает , то что факт договорняка все понимают и принимают его как данность.
Где наши органы по выявлению договорных матчей???
Или Зениту и его фарм-клубам можно пилить очки так, как они хотят?
Позорище!
Где наши органы по выявлению договорных матчей???
Или Зениту и его фарм-клубам можно пилить очки так, как они хотят?
Позорище!
Большинство же негативных комментов в их адрес исходит от поклонников команды которой очень тяжело даже дома обыграть их без Москалёва,добавленного времени и нарушения правил...
Их и "Сочи" разделяют всего лишь 4 очка....
Но списанный ещё пару туров назад новичок "Сочи" больше забил больше голов в чемпионате чем команда со вторым бюджетом Лиги...
А фантазии про "фарм-клубы"..."сливы"..."договорняки"...и пр. - так и остаются лишь слабо-утешительными "оправдашками" своим плохим результатам...
Условно....
"Спартак" обыгрывает "Локо" и дома и в гостях....и вообще за 10 последних игр уступает им лишь однажды...
"Зенит" же 5 игр не может обыграть "Локо" ни дома ни в гостях ни в Катаре...
Так я же не кричу что это "московский междусобойчик" , "договорной произвол" и "предсказуемые "сливы".....
Большинство же негативных комментов в их адрес исходит от поклонников команды которой очень тяжело даже дома обыграть их без Москалёва,добавленного времени и нарушения правил...
Их и "Сочи" разделяют всего лишь 4 очка....
Но списанный ещё пару туров назад новичок "Сочи" больше забил больше голов в чемпионате чем команда со вторым бюджетом Лиги...
А фантазии про "фарм-клубы"..."сливы"..."договорняки"...и пр. - так и остаются лишь слабо-утешительными "оправдашками" своим плохим результатам...
Условно....
"Спартак" обыгрывает "Локо" и дома и в гостях....и вообще за 10 последних игр уступает им лишь однажды...
"Зенит" же 5 игр не может обыграть "Локо" ни дома ни в гостях ни в Катаре...
Так я же не кричу что это "московский междусобойчик" , "договорной произвол" и "предсказуемые "сливы".....