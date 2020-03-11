ГлавнаяНовости

«Сочи» в домашнем матче разгромил «Оренбург». Кокорин оформил дубль

11 марта 2020, 21:19
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В перенесенном матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Сочи» разгромил «Оренбург». Голами в составе хозяев отметились: Александр Кокорин (дубль), Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа. Защитник «Оренбурга» Тимур Аюпов на 24-й минуте забил гол в свои ворота, в концовке оренбургский клуб ответил голом престижа в исполнении Джоэля Фамейе.

Благодаря этой победе «Сочи» покинул зону вылета (21 очко), «Оренбург» на 11-м месте (23 очка).

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» — «Оренбург» 5:1 (2:0)
Голы: Аюпов 24 (автогол), Кокорин 35 (пенальти), Кокорин 62, Мостовой 73, Нобоа 78Фамейе 85

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика (Набиуллин 75), Маргасов, Нобоа, Цаллагов (Лагатор 72), Кокорин, Мостовой, Заболотный (Карапетян 81)
Главный тренер: Федотов Владимир В..

«Оренбург»: Климович, Радакович, Аюпов, Сиваков (Зотов 65), Малых, Терехов, Мишкич, Рогич (Чуканов 76), Рикарду Алвеш (Силла Диалло 64), Фамейе, Деспотович
Главный тренер: Емельянов Константин.

Предупреждения: Фамейе 87

Судья: Турбин Евгений.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Молодежка «Локомотива» аннигилировала «Ростов» на выезде
Сегодня, 14:02 Комментарии0
«Ахмат» уступил «Динамо»
Вчера, 21:22 Комментарии65
«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
Вчера, 00:55 ВидеоКомментарии22
«Олимпиакос» и «Вулверхэмптон» победителя не выявили
Вчера, 00:54 ВидеоКомментарии6
«Байер» оказался сильнее «Рейнджерс»
Вчера, 00:52 ВидеоКомментарии9
«Башакшехир» вырвал победу в матче с «Копенгагеном»
12 марта ВидеоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
rahmiddin
rahmiddin
12 марта в 16:43
Договорняк как игралы футболисты оренбург аидно на 100 проц договорняк
Ravshan878
Ravshan878 ответил Миша Вилков
12 марта в 12:34
Ёшкина кот. Зенит огонь. 🔥🔥🔥.
Некакойшенко
Некакойшенко
12 марта в 12:15
О чё Кокорин животворящий делает.))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
12 марта в 11:52
Поздравляю Сочи с победой
Kuvkil
Kuvkil
12 марта в 11:47
Такие игры должны играть без судей, чтобы экономить бюджет рфс.
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Pashok00786
12 марта в 11:14
кстати да я на это ставку сделал неплохой коэф был 2.2.....
Тоже нормально поднял на этом договорняке газовом. Брал П1 и ИТБ2 Сочи.
Миша Вилков
Миша Вилков
12 марта в 11:09
Храневец
Храневец
12 марта в 10:34
ВОТ ЧТО ТЮРЬМА ЖИВОТВОРЯЩАЯ С ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЛАЕТ . А МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВИКОВУ ПОСАДИТЬ ФОРВАРДОВ ДИНАМО НА ПОЛГОДИ\КА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОПРЕТ !
oFANATo
oFANATo
12 марта в 10:06
Зенит-2 разгромил Зенит-3 Но болельщиков ведь не обманешь.

А главное пугает , то что факт договорняка все понимают и принимают его как данность.
Pashok00786
Pashok00786 ответил Даниил Корохов
12 марта в 09:41
Да не сильнее, просто один филиал вытащил другой из зоны вылета
кстати да я на это ставку сделал неплохой коэф был 2.2.....
Сп62
Сп62
12 марта в 09:23
Первый гол на зависть любому напу. В таких матчах игра идёт до первого гола. Дальше команде надо отыгрываться, она раскрывается и её берут голыми руками на контратаках. Что мы и наблюдали в Сочах.
beefs
beefs
12 марта в 08:35
Не повезло Оренбургу, а жаль. Кокоша старается, молодец.
Mangur
Mangur
12 марта в 08:27
Без комментариев
Caniggia
Caniggia
12 марта в 07:23
Питерский газпром дал указание победить сочинскому газпрому над оренбургским газпромом. Приказ выполнен, все сработали чётко.
Hypnoz
Hypnoz
12 марта в 07:18
Классическая постановка от бомжей !
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
12 марта в 07:11
Автогол, очень странный пенальти... Оренбург хоть постарался бы сделать вид, что они борются.
Где наши органы по выявлению договорных матчей???
Или Зениту и его фарм-клубам можно пилить очки так, как они хотят?
Позорище!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 марта в 06:53, ред.
"Сочи" - дебютант Лиги...с неплохим подбором игроков и отличным стадионом....
Большинство же негативных комментов в их адрес исходит от поклонников команды которой очень тяжело даже дома обыграть их без Москалёва,добавленного времени и нарушения правил...
Их и "Сочи" разделяют всего лишь 4 очка....
Но списанный ещё пару туров назад новичок "Сочи" больше забил больше голов в чемпионате чем команда со вторым бюджетом Лиги...

А фантазии про "фарм-клубы"..."сливы"..."договорняки"...и пр. - так и остаются лишь слабо-утешительными "оправдашками" своим плохим результатам...

Условно....
"Спартак" обыгрывает "Локо" и дома и в гостях....и вообще за 10 последних игр уступает им лишь однажды...
"Зенит" же 5 игр не может обыграть "Локо" ни дома ни в гостях ни в Катаре...
Так я же не кричу что это "московский междусобойчик" , "договорной произвол" и "предсказуемые "сливы".....
Wolf77785
Wolf77785
12 марта в 06:51
пару туров и середняк спартак обгонят
dok66
dok66
12 марта в 06:42
Кокорин молодец. оправдывает
нечитайло
нечитайло
12 марта в 05:57
Очень странно
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответил valt134
12 марта в 05:48
Да не сильнее, просто один филиал вытащил другой из зоны вылета
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответил Jeck Denielse
12 марта в 05:47
Может потому, что под наклейкой Сочи скрывается Динамо СПб?
ABir
ABir
12 марта в 05:44
Такими темпами Кокорин станет лучшим бомбардиром, а потом и лидером сборной вместо Дзюбы
Али Самаркандский
Али Самаркандский
12 марта в 04:46
Весело.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska1948
12 марта в 02:10
Если бы Газпром хотел оставить обе команды в РПЛ, то не стал бы выдёргивать тренера В.Федотова из Оренбурга.
У Оренбурга все же положение было получше, да и это ж явный газпромовский филиал. А Сочи - это как запасной аэродром для сбитых летчиков. Если кто то заиграет то вернут, а нет так и пусть там кувыркаются. И Ротенбергу особо не тратиться .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Мишаня Дмитриев
12 марта в 00:35
Джеки ну хорош уже ну ты то уже открой глаза??? дерби СП и кони это дерби в кубке нет спектакля... кони против ростова ну было все триллер мать его... СП быки - 77игра но нет спектакля один гол но зарешал - сосчи-платок - 5-1 - ты веришь?
Мне просто не нравятся бездоказательные оголтелые нападки на "Сочи"......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
12 марта в 00:22
Нет...конечно... Но должен же кто то быть за Сочи...на данной ветке...)) Утрирование...(троллинг)...
Соглашусь...... для объективности....
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
11 марта в 23:57, ред.
    ATG
    ATG
    11 марта в 23:46
    Рад за Сочи!! В следующем матче нам ну ппц как нужнее 3 очка ))
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
    11 марта в 23:40
    Нет...конечно... Но должен же кто то быть за Сочи...на данной ветке...)) Утрирование...(троллинг)...
    Джеки ну хорош уже ну ты то уже открой глаза??? дерби СП и кони это дерби в кубке нет спектакля... кони против ростова ну было все триллер мать его... СП быки - 77игра но нет спектакля один гол но зарешал - сосчи-платок - 5-1 - ты веришь?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100