Фавр: «„Боруссия“ сыграла нормально»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух встреч в четвертьфинал турнира вышел французский клуб.
В начале матча было тяжело, соперник прессинговал очень высоко. Мы играли нормально, не плохо. Второй тайм также не был плохим. Нам не хватало завершения, а также голевого или предголевого паса. Мы также пропустили два гола, которые можно было избежать.
Все видели, что случилось во время углового [когда забил Неймар]. Это ошибка, но в футболе такое случается. На мой взгляд, подача была слишком быстрой, чтобы Бюрки мог её достать. Хуммельс тоже не виноват. Что касается второго гола, мы могли лучше сыграть в обороне.
"Мы играли нормально, не плохо. Второй тайм также не был плохим. Нам не хватало завершения, а также голевого или предголевого паса." - да вам регулярно этого не хватает - против сильных соперников реальных голевых моментов у команды тупо НЕТ! Максимум 1-2 за тайм, а вчера не было и этого. Вместо опасных моментов - брак, тормознутая возня с мячом, полкоманды стоит на прямых ногах либо передвигается пешком. Из-за этого и из под прессинга выходить нормально не можем (из этого, по сути, оба гола и пришли), и контратаки нормально проводить, и в позиционном нападении никакой остроты. Ну и прессинга с нашей стороны большую часть времени нет никакого - либо вообще не встречаем соперника, пока он не перешёл на нашу половину поля, либо 1-2 человека впереди вяло обозначают не прессинг, а его жалкое подобие.
"Все видели, что случилось во время углового [когда забил Неймар]. Это ошибка, но в футболе такое случается." - ага, "случается". У Дортмунда это "случается" постоянно уже полтора сезона, пока ты тренер. И где работа над ошибками? Её не видно! Всё одно и то же, из матча в матч!
"Что касается второго гола, мы могли лучше сыграть в обороне." - вы могли бы посерьёзнее поработать над выходом из под прессинга, господа Фавр и Ко, тогда и остроты было бы больше не у наших ворот, а у противоположных. Но зачем это всё, если можно раздавать порожняковые интервью про "новый стиль", "характер", "позитив" и т.д., а после регулярных ....... про "случайности"!
"Мы играли нормально, не плохо. Второй тайм также не был плохим. Нам не хватало завершения, а также голевого или предголевого паса." - да вам регулярно этого не хватает - против сильных соперников реальных голевых моментов у команды тупо НЕТ! Максимум 1-2 за тайм, а вчера не было и этого. Вместо опасных моментов - брак, тормознутая возня с мячом, полкоманды стоит на прямых ногах либо передвигается пешком. Из-за этого и из под прессинга выходить нормально не можем (из этого, по сути, оба гола и пришли), и контратаки нормально проводить, и в позиционном нападении никакой остроты. Ну и прессинга с нашей стороны большую часть времени нет никакого - либо вообще не встречаем соперника, пока он не перешёл на нашу половину поля, либо 1-2 человека впереди вяло обозначают не прессинг, а его жалкое подобие.
"Все видели, что случилось во время углового [когда забил Неймар]. Это ошибка, но в футболе такое случается." - ага, "случается". У Дортмунда это "случается" постоянно уже полтора сезона, пока ты тренер. И где работа над ошибками? Её не видно! Всё одно и то же, из матча в матч!
"Что касается второго гола, мы могли лучше сыграть в обороне." - вы могли бы посерьёзнее поработать над выходом из под прессинга, господа Фавр и Ко, тогда и остроты было бы больше не у наших ворот, а у противоположных. Но зачем это всё, если можно раздавать порожняковые интервью про "новый стиль", "характер", "позитив" и т.д., а после регулярных ....... про "случайности"!