Фавр: «„Боруссия“ сыграла нормально»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух встреч в четвертьфинал турнира вышел французский клуб.

В начале матча было тяжело, соперник прессинговал очень высоко. Мы играли нормально, не плохо. Второй тайм также не был плохим. Нам не хватало завершения, а также голевого или предголевого паса. Мы также пропустили два гола, которые можно было избежать.

Все видели, что случилось во время углового [когда забил Неймар]. Это ошибка, но в футболе такое случается. На мой взгляд, подача была слишком быстрой, чтобы Бюрки мог её достать. Хуммельс тоже не виноват. Что касается второго гола, мы могли лучше сыграть в обороне.