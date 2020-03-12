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Фавр: «„Боруссия“ сыграла нормально»

12 марта 2020, 01:49
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух встреч в четвертьфинал турнира вышел французский клуб.

В начале матча было тяжело, соперник прессинговал очень высоко. Мы играли нормально, не плохо. Второй тайм также не был плохим. Нам не хватало завершения, а также голевого или предголевого паса. Мы также пропустили два гола, которые можно было избежать.

Все видели, что случилось во время углового [когда забил Неймар]. Это ошибка, но в футболе такое случается. На мой взгляд, подача была слишком быстрой, чтобы Бюрки мог её достать. Хуммельс тоже не виноват. Что касается второго гола, мы могли лучше сыграть в обороне.

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ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
12 марта в 11:59, ред.
Нет, ну в каком-то смысле ты прав - ты превращаешь команду в середняка, а для середняка она играет действительно не особо плохо. Только вряд ли от неё ожидали именно этого, когда тебя приглашали.

"Мы играли нормально, не плохо. Второй тайм также не был плохим. Нам не хватало завершения, а также голевого или предголевого паса." - да вам регулярно этого не хватает - против сильных соперников реальных голевых моментов у команды тупо НЕТ! Максимум 1-2 за тайм, а вчера не было и этого. Вместо опасных моментов - брак, тормознутая возня с мячом, полкоманды стоит на прямых ногах либо передвигается пешком. Из-за этого и из под прессинга выходить нормально не можем (из этого, по сути, оба гола и пришли), и контратаки нормально проводить, и в позиционном нападении никакой остроты. Ну и прессинга с нашей стороны большую часть времени нет никакого - либо вообще не встречаем соперника, пока он не перешёл на нашу половину поля, либо 1-2 человека впереди вяло обозначают не прессинг, а его жалкое подобие.

"Все видели, что случилось во время углового [когда забил Неймар]. Это ошибка, но в футболе такое случается." - ага, "случается". У Дортмунда это "случается" постоянно уже полтора сезона, пока ты тренер. И где работа над ошибками? Её не видно! Всё одно и то же, из матча в матч!

"Что касается второго гола, мы могли лучше сыграть в обороне." - вы могли бы посерьёзнее поработать над выходом из под прессинга, господа Фавр и Ко, тогда и остроты было бы больше не у наших ворот, а у противоположных. Но зачем это всё, если можно раздавать порожняковые интервью про "новый стиль", "характер", "позитив" и т.д., а после регулярных ....... про "случайности"!
goalaktika
goalaktika
12 марта в 02:26
Болельщики БД ничего нормального не увидели. Вылет команды не может быть нормальным
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
12 марта в 01:58
Нормальный комментарий тренера.
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