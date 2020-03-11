Лукас Моура: «Мы чувствуем себя очень плохо»

Полузащитник «Тоттенхэма» прокомментировал поражение «шпор» от «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира. Напомним, что первая встреча принесла победу «Лейпцига» с минимальным счетом.

Мы чувствуем себя очень плохо. Нам всем очень грустно, потому что мы верили, что можем победить в этом матче и выйти в следующий раунд. И мы старались. Мы пытались до конца, мы боролись и отдали все силы, но это было невозможно. Мы играли против очень хорошей команды, они заслужили победу, таков футбол. Теперь нам нужно идти вперед, не опускать голову и продолжать бороться.