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Лукас Моура: «Мы чувствуем себя очень плохо»

11 марта 2020, 15:32
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал поражение «шпор» от «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира. Напомним, что первая встреча принесла победу «Лейпцига» с минимальным счетом.

Мы чувствуем себя очень плохо. Нам всем очень грустно, потому что мы верили, что можем победить в этом матче и выйти в следующий раунд. И мы старались. Мы пытались до конца, мы боролись и отдали все силы, но это было невозможно. Мы играли против очень хорошей команды, они заслужили победу, таков футбол. Теперь нам нужно идти вперед, не опускать голову и продолжать бороться.

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112910415
112910415
11 марта в 18:54
срочно надо лечиться
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
11 марта в 16:09
Даже гол престижа за две игры не смогли забабахать)) дохлые, и Маур вообще с дулся пора ему завязывать. Домой в Португалию там чемпионат слабы там ему и место
goalaktika
goalaktika
11 марта в 16:04
Отдали все силы)) Лучше признаться, соперник оказался на голову сильнее
DXTK
DXTK
11 марта в 16:00
Моура...... " Верните Почетино обратно, мы делали камбеки под его руководством. А с переводчиком мы только позоримся...... он нас доразвалил, уже от ноунейма Лейпцига вылетаем, клуба без истории.
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