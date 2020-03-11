Флик: «Нойер – лучший голкипер мира, я не сомневаюсь в этом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что Мануэль Нойер останется основным вратарем команды в следующем сезоне.
Все знают, что я думаю о Мануэле. Безусловно, он лучший голкипер мира, я не сомневаюсь в этом. Поэтому для меня ему нет альтернативы. Мануэль – лидер команды, это дает ему необходимую безопасность. У нас есть четкая иерархия на вратарской позиции. Она останется такой же в следующем году.
Отметим, что ранее появились слухи, согласно которым Нойер может потерять место в основном составе «Баварии». Мюнхенский клуб договорился о переходе голкипера «Шальке» Александера Нюбеля следующим летом – ожидалось, что он может занять место Нойера в стартовом составе команды.
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