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Флик: «Нойер – лучший голкипер мира, я не сомневаюсь в этом»

11 марта 2020, 16:19

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что Мануэль Нойер останется основным вратарем команды в следующем сезоне.

Все знают, что я думаю о Мануэле. Безусловно, он лучший голкипер мира, я не сомневаюсь в этом. Поэтому для меня ему нет альтернативы. Мануэль – лидер команды, это дает ему необходимую безопасность. У нас есть четкая иерархия на вратарской позиции. Она останется такой же в следующем году.  

Отметим, что ранее появились слухи, согласно которым Нойер может потерять место в основном составе «Баварии». Мюнхенский клуб договорился о переходе голкипера «Шальке» Александера Нюбеля следующим летом – ожидалось, что он может занять место Нойера в стартовом составе команды.

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Все комментарии
Сидни Кросби
Сидни Кросби
12 марта в 00:03
Был лучшим 4-5 лет назад
BenderBender
BenderBender
11 марта в 18:32
Смешно
Kosmos58
Kosmos58
11 марта в 17:18
А кто это?!.
goalaktika
goalaktika
11 марта в 17:16
Каждый кулик свое болото хвалит. Нойер сдал и это видно.
Облак, тер Штеген, Де Хеа и Куртуа наголову сильнее будут
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